◇第67回宝塚記念 芝2200メートル（2026年6月14日 阪神競馬場）

G1馬5頭が名を連ね、ドリームレースにふさわしいメンバーが覇を競った「宝塚記念」はメイショウタバルが制した。昨年に続く連覇で、ゴールドシップ（2013、2014年）、クロノジェネシス（2020、2021年）に続く史上3頭目の快挙となった。

2位は1番人気のクロワデュノール、3位は3番人気のダノンデサイルが入った。勝ちタイムは2分12秒1。馬単（16）（5）は1360円、3連単（16）（5）（1）は6040円だった。

ダノンデサイルに騎乗した戸崎は、大雨に見舞われたレースを終え、「ポジションは思ったより取れなかったんですが、馬のリズムは良くて道中の感じや雰囲気も良かったです。もたれ具合も良くなっていました。最後は良い脚でしたし、こういう馬場も走れて良かったです」と振り返った。

▼宝塚記念 1960年に創設。ファン投票50位以内のうち出馬投票を行った上位10頭に優先出走権が与えられる。上半期を締めくくるグランプリレース。シンザン、ハイセイコー、トウショウボーイらが勝っている。