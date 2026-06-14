◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第2代表決定トーナメント1回戦 NTT西日本4―2ニチダイ（2026年6月14日 シティ信金スタジアム）

12年連続で都市対抗出場を狙うNTT西日本が終盤の逆転劇で、日本新薬との第2代表決定戦に進出した。1点を追う8回2死満塁から、代打で起用された酒井良樹外野手（28）が逆転の決勝3点二塁打。頼れる8年目の左打者が、チームに貴重な勝利をもたらした。

「ミーティングの時から狙い球がしっかり決まっていたので、それを打ちました。この予選でやっと仕事ができたので良かったです」

負ければ第4代表決定戦に回るという一戦。1点ビハインドの重苦しい局面を一振りで打開したのが、代打・酒井だった。2死走者なしからつないで築き上げた8回2死満塁。カウント2―1からの4球目、やや外寄りの直球を中堅左へはじき返した。中堅手の懸命のダイブも及ばず、走者一掃の適時二塁打。今大会6打席目での初安打は値千金の決勝タイムリーとなった。

「先発の戌亥投手も好投手なので、野手陣はしっかり球数を投げさせることを意識していました。8回もつないで、つないで、といううちらしい野球をできた結果、たまたま僕が打ったというだけで。負けられないゲームの中で、チームとしての準備、対策してきたことをしっかり出せたと思います」

相手先発の戌亥は過去2試合13回1/3を投げ2失点。パナソニック、日本製鉄瀬戸内を相手に勝利していた。好右腕を攻略するべく、先制した初回には計37を投じさせた。5安打に封じられたとはいえ、8回途中で降板した時点で球数は134球。一丸となってつかんだ勝利だった。

日本新薬との第2代表決定戦（わかさスタジアム、午後6時開始予定）は17日に行われる。酒井は「JABA京都大会、この予選と今年は2敗しているので、3回目は負けられないという気持ちを全員が持っています」とリベンジを誓った。