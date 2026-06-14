◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）

巨人は、交流戦最終戦を黒星で終えた。打線が好機を生かせず今季初の０―１で敗戦。１点差ゲームの連勝も７で止まった。２位・阪神がオリックスに延長１０回でサヨナラ負けとなったため、巨人の順位は変わらず首位をキープした。

打線は、西武の先発・ワイナンスに苦戦。ツーシームとチェンジアップを主にした投球に翻弄（ほんろう）され、５回までわずか３安打とされた。

１点を追う７回１死にダルベックの右前打、大城の四球で一、二塁。岸田の右飛で二塁走者・ダルベックは三塁に進めず。ここで橋上監督が動き、代打・泉口を告げた。西武ベンチも動き、ウィンゲンターにスイッチ。泉口は一度もバットを振らず四球を選び満塁。だが、中山が３球三振に倒れ、好機を生かすことができなかった。

巨人・先発の井上温大投手は、初回から満塁のピンチを招いたが無失点に抑えた。４回まで３回以外は三塁に走者を背負いながらも粘りの投球を披露。だが、０―０の５回、先頭の石井に右翼ポール際への先制ソロを被弾。一球に泣く結果となった。

悔しい敗戦となったが、交流戦は１０勝６敗２分け。セ・リーグ唯一の勝ち越しだった。リーグ再開は１９日。本拠地・東京Ｄで中日を迎え撃つ。