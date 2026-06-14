【広島】新井貴浩監督「期待を上回るスピードで成長」５勝目の岡本駿を絶賛 ファビアンの８番起用は「どうしたら点が入るか考えた時に…」 一問一答
◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―３広島（１４日・楽天モバイル最強パーク宮城）
広島が連勝で２カードぶりの勝ち越しを決めた。今季７度目の完封勝利。借金を１２に減らした。
先発・岡本が７回２安打無失点で、森下に並ぶチームトップタイの５勝目。４回２死まで無安打投球で、５回は先頭・浅村に左前打を浴びるも、１死から堀内の三直併殺で切り抜けた。自己最長に並ぶ７回は３番・辰己、４番・佐藤を連続三振。続く渡辺佳を中飛に封じた。ともに自己最多の１０７球＆８奪三振の好投だった。
打線は初回に大盛の４号ソロで先制。２回はエンドランでつくった１死一、三塁からファビアンの犠飛、８回にも坂倉の犠飛で加点した。
以下は新井監督の主な一問一答。
―岡本は７回０封。
「ナイスピッチングだった」
―１００球を超えた７回、クリーンアップ相手に立派な投球。
「７回がポイントになるかなと思ったけど、難なく帰ってきてくれた。いいピッチングだった」
―先発転向１年目。当初思い描いていた以上の成長を見せている。
「期待はしていたけど、こちらの期待を上回るスピードで成長してくれている」
―２回は足を絡めてヒット１本で追加点。
「チャンスがあったら動かしていこうと思っていたので、いい攻撃をしてくれた」
―ファビアンを８番起用。
「どうしたら点が入るかなと思った時に、今日はファビ（ファビアン）が８番だった」
―ドラフト１位・平川が右手有鉤（ゆうこう）骨骨折で離脱。
「残念だけどね。まずはしっかり治すことに専念してもらいたい」