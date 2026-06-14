◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―３広島（１４日・楽天モバイル最強パーク宮城）

広島が連勝で２カードぶりの勝ち越しを決めた。今季７度目の完封勝利。借金を１２に減らした。

先発・岡本が７回２安打無失点で、森下に並ぶチームトップタイの５勝目。４回２死まで無安打投球で、５回は先頭・浅村に左前打を浴びるも、１死から堀内の三直併殺で切り抜けた。自己最長に並ぶ７回は３番・辰己、４番・佐藤を連続三振。続く渡辺佳を中飛に封じた。ともに自己最多の１０７球＆８奪三振の好投だった。

打線は初回に大盛の４号ソロで先制。２回はエンドランでつくった１死一、三塁からファビアンの犠飛、８回にも坂倉の犠飛で加点した。

以下は新井監督の主な一問一答。

―岡本は７回０封。

「ナイスピッチングだった」

―１００球を超えた７回、クリーンアップ相手に立派な投球。

「７回がポイントになるかなと思ったけど、難なく帰ってきてくれた。いいピッチングだった」

―先発転向１年目。当初思い描いていた以上の成長を見せている。

「期待はしていたけど、こちらの期待を上回るスピードで成長してくれている」

―２回は足を絡めてヒット１本で追加点。

「チャンスがあったら動かしていこうと思っていたので、いい攻撃をしてくれた」

―ファビアンを８番起用。

「どうしたら点が入るかなと思った時に、今日はファビ（ファビアン）が８番だった」

―ドラフト１位・平川が右手有鉤（ゆうこう）骨骨折で離脱。

「残念だけどね。まずはしっかり治すことに専念してもらいたい」