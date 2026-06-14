■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

女子3000m障害の決勝が14日、行われ齋藤みう（23、パナソニック）が9分30秒30の大会新記録で初優勝を果たし、アジア大会の代表に内定した。

今年9月に行われる、32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月19日〜10月4日）。その選考会も兼ねる日本選手権。アジア大会派遣設定記録（９分37秒26）を突破し、今大会で優勝すれば即時内定となる。

既にアジア大会派遣設定記録をクリアしている齋藤は前半からレースを引っ張っていった。日本記録からは遅れるペースだったが、後続はついて行けず一人旅状態に、大歓声が沸き起こる中、最後の直線でラストスパート。9分30秒30の大会新記録でフィニッシュした。

レース後、齋藤は「観客の方がすごく応援してくださって、すごく力になった。それが大会新という結果につながったと思う」と感謝の思いを口にした。アジア大会に向けては「世界で戦っていくためにアジアでは3番以内を目標にしている。走力はついてきていると思うので自信をもってスタートラインに立ちたい」と意気込んだ。

齋藤は昨年9月の東京世界陸上で従来の記録を9秒も更新する9分24秒72の日本新記録をマーク。大歓声が沸き起こる国立競技場で17年ぶりの快挙を成し遂げた。静岡国際（5月）では水壕で転倒しながらも9分31秒83の好記録で優勝していた。

