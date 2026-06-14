元AKB48のタレント柏木由紀（34）が、「YKK AP presents 皆藤愛子の窓cafe〜窓辺でcafe time〜」（日曜前10・30）にゲスト出演し、旅行にまつわるエピソードを披露した。

「本当に旅をしない人間」という柏木。「自分でちゃんと人を誘って、同期の親友の子の誕生日プレゼントで、部屋に温泉がある感じのすてきな旅館で、それを誕生日プレゼントとして一緒に行って。それがホントに人生で1回くらい。自分が誘った旅行が、それなんですけど」と打ち明けた。3、4年ほど前の出来事だという。

「次の日の朝とかになったら、近くにたとえば美術館とか、お土産屋さんがあってとか…」。付近の散策も旅の醍醐味のはずだが、柏木は「朝起きたあたりから、家に帰りたいなとかなってきて。家のベッドで寝たいとかなって」と、まさかの願望を明かした。

「ホントに旅に向いてないなって、その旅で思って」と自己分析。「昼の1時くらいには東京に戻って。プレゼントされている側っていうのは、気を遣ってくれて、帰ってくれたんですけど、一緒に」と、まさかの結末を打ち明けた。

とにかくインドア派だといい、自宅でも「ずっとベッドとソファの行き来しかしていないので、家で」という生活。「私から旅エピソードを出せるようになるのが目標ですね、今」と誓っていた。