歌舞伎俳優の中村橋之助と、元乃木坂４６の能條愛未が、１４日放送のＡＢＣテレビ「新婚さんいらっしゃい！」に出演。橋之助が母・三田寛子から言われた衝撃のひと言を明かした。

２人は今年３月に入籍。橋之助は、婚約指輪を探す際「指輪の値段の相場が分からなかった。そこで、これはちゃんと計画しないと買えない値段だって気付いた」そうで、「そこから貯金をして、プロポーズまで辿りついた」と明かした。

また、「母がめちゃめちゃ金銭感覚に厳しくて」という。「中学生の頃からお小遣いが領収書清算だったんです。交換ノートがあってそこに項目を書いていた」と話した。

清算の際には「認められるご飯」と「認められないご飯」もあったとそうで、この金銭感覚には「大人になってめちゃくちゃ感謝した。人として使いどころをわかるようにって。指輪買うのにも準備できた」と語った。

プロポーズも、両親には前々日に事前報告。「父（中村芝翫）はすごい喜んでくれた。『男としても役者としてもパワーになると思う』って言ってくれた」と回想。

しかし一方、「母は喜んでくれるかと思いきやひと言目、『断られても大丈夫、私たちがいるから！』って」。これは三田の老婆心だったそうだが、母の様子を思い出して橋之助は「（母は）『おめでとうなんだけど、おめでとうなんだけど！』って言っていた」と、苦笑いだった。