「今日好き」雨宮由乙花＆未苺姉妹「2人合わせて35kg痩せた」2ショット動画に反響「スタイル抜群」「系統違いの最強姉妹」
【モデルプレス＝2026/06/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していたゆずはこと雨宮由乙花と妹の雨宮未苺（あめみや・みるき）が6月14日までに、それぞれのInstagramを更新。ダンス動画を公開し、話題になっている。
【写真】「今日好き」美人姉妹「遺伝子強すぎる」“2人合わせて35kg減”美スタイル披露
由乙花は「2人合わせて35kg痩せた 小学生高学年www」とつづり、ダイエットした後の2人の姿を動画で披露。由乙花はノースリーブのトップスにミニスカートを合わせた姿、未苺はウエストラインがチラリと見えるタイトなベアトップにデニムを合わせたコーディネートで、美しいスタイルが際立っている。
また未苺は「喧嘩すると家終わるけど通常は大親友レベル」と由乙花との仲の良さも記している。
この投稿にファンからは「2人ともスタイル抜群」「系統違いの最強姉妹」「可愛すぎてずっと見てられる」「遺伝子強すぎる」「仲良しで憧れ」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。由乙花は6度出演し、雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルとしても活動していた。未苺も2021年の「鈴蘭編」などに参加し、ハイテンションなキャラクターで視聴者にインパクトを与えていた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美人姉妹「遺伝子強すぎる」“2人合わせて35kg減”美スタイル披露
◆雨宮由乙花＆未苺、ダイエット後の姿公開
由乙花は「2人合わせて35kg痩せた 小学生高学年www」とつづり、ダイエットした後の2人の姿を動画で披露。由乙花はノースリーブのトップスにミニスカートを合わせた姿、未苺はウエストラインがチラリと見えるタイトなベアトップにデニムを合わせたコーディネートで、美しいスタイルが際立っている。
◆雨宮由乙花＆未苺の姿が話題
この投稿にファンからは「2人ともスタイル抜群」「系統違いの最強姉妹」「可愛すぎてずっと見てられる」「遺伝子強すぎる」「仲良しで憧れ」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。由乙花は6度出演し、雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルとしても活動していた。未苺も2021年の「鈴蘭編」などに参加し、ハイテンションなキャラクターで視聴者にインパクトを与えていた。（modelpress編集部）
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