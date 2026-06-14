「今日好き」りんか、美背中のぞく純白キャミワンピ姿披露「透明感すごすぎる」「スタイル良すぎ」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/06/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが6月14日までに、自身のInstagramを更新。白いワンピース姿を披露し、話題になっている。
【写真】「今日好き」美女「美しすぎて言葉が出ない」背中ちらりのキャミソールワンピ姿
りんかは「＠ms.yuu_official 」「キラキラしてて可愛いの〜」と、自身がモデルを務めるアクセサリーブランドの撮影オフショットを公開。シルバーアクセサリーが映える白いキャミソールロングワンピース姿を披露した。背中から腰の部分がザックリと開いたデザインのワンピースで、美しい背中が際立っている。
この投稿にファンからは「透明感すごすぎる」「スタイル良すぎ」「美しすぎて言葉が出ない」「キラキラで女神と思った」「天使」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女「美しすぎて言葉が出ない」背中ちらりのキャミソールワンピ姿
◆りんか、ロングワンピショット
りんかは「＠ms.yuu_official 」「キラキラしてて可愛いの〜」と、自身がモデルを務めるアクセサリーブランドの撮影オフショットを公開。シルバーアクセサリーが映える白いキャミソールロングワンピース姿を披露した。背中から腰の部分がザックリと開いたデザインのワンピースで、美しい背中が際立っている。
◆りんかの投稿が話題
この投稿にファンからは「透明感すごすぎる」「スタイル良すぎ」「美しすぎて言葉が出ない」「キラキラで女神と思った」「天使」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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