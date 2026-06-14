◇プロ野球 セ・パ交流戦 中日 9-5 日本ハム（14日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

ここまで9連勝としていた日本ハムは、中日との3戦目に逆転負け。中日打線の奮起をしのぎきれませんでした。

対した中日の先発は涌井秀章投手。初回の先頭がヒットで出塁すると、バントとゴロの間に3塁まで進め、野村佑希選手が先制タイムリーを放ちます。

援護を受けた先発・古林睿煬投手でしたが、2回には連打を浴び失点。すぐさまリードを奪われます。さらに3回にはレイエス選手のソロホームランで1点差に迫るも、4回に再び連続タイムリーを浴び失点。古林投手は4回途中5失点での降板となりました。

それでも3点を追う4回には、奈良間大己選手がタイムリー。さらに5回にも大塚瑠晏選手と万波中正選手の2者連続ホームランで同点に追いつきます。

しかし、中日打線は一歩も引かず。7回には回またぎでの起用となった福谷浩司投手が、細川成也選手の2ランと石川昂弥選手のソロホームランと2者連続ホームランを被弾。再び勝ち越しを許し、反撃およばず敗れました。

なお、日本ハムの交流戦の最終戦は、中止の影響で振り替えとなった、16日の敵地・広島戦となっています。