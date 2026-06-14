後輩の前でカードが使えず…年収400万円・34歳女性が限度額オーバーした意外な出費
ピッとかざすだけでスムーズに会計が終わったり、利用金額に応じてポイントやマイルが還元されたりするクレジットカードは、便利な支払い方法の1つです。しかし、計画的に使わないと思わぬ損をしてしまうことも。
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、東京都に住む34歳女性のリアルな失敗談を紹介します。自身の使い方と照らし合わせるなど参考にしてみてください。
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：看護師
・年収：400万円
・貯蓄額：500万円
・家賃（住宅ローン）：8万4000円
・間取り：1K
・食費：3万円
・交際費：2万円
・電気代：7000円
・ガス代：5000円
・水道代：3500円
・通信費：7000円
・毎月貯蓄に回している額：5万円
「後輩と外食に行っているときに、カード利用限度額を超えていて、支払いできないと言われた。旅行に行った月だったが、そこまで支払いが多いと思わなかった。後輩の目の前でお金払えない人になりそうだったので、ヒヤッとした」
その月の利用金額は「30万円超え」で、「旅行代金を、一緒に行く人の分もクレジットで支払っていた。あとで相手分は現金でもらっていたので使い過ぎていた感じがなかった」というのが、失敗の原因だそう。
最後に、女性に失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるかと聞きました。
「大きな出費がある月は、限度額の調整を視野に入れておいた方がいい」
クレジットカードは、買い物の際、現金をやり取りしないため手軽な反面、金額を見ずについつい利用しがちになります。特に、友人の分の立て替えなどがあるときは、実際の利用額やカードの限度額をきちんと把握しておくことが大切なのかもしれません。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、東京都に住む34歳女性のリアルな失敗談を紹介します。自身の使い方と照らし合わせるなど参考にしてみてください。
回答者の収入状況と1カ月の主な出費内訳【東京都在住34歳女性、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：看護師
・年収：400万円
・貯蓄額：500万円
・家賃（住宅ローン）：8万4000円
・間取り：1K
・食費：3万円
・交際費：2万円
・電気代：7000円
・ガス代：5000円
・水道代：3500円
・通信費：7000円
・毎月貯蓄に回している額：5万円
いつのまにか、カード限度額を超えていて……女性はクレジットカードの「使い過ぎ」で血の気が引く失敗をしたといいます。
「後輩と外食に行っているときに、カード利用限度額を超えていて、支払いできないと言われた。旅行に行った月だったが、そこまで支払いが多いと思わなかった。後輩の目の前でお金払えない人になりそうだったので、ヒヤッとした」
その月の利用金額は「30万円超え」で、「旅行代金を、一緒に行く人の分もクレジットで支払っていた。あとで相手分は現金でもらっていたので使い過ぎていた感じがなかった」というのが、失敗の原因だそう。
大きな出費があるときは限度額を調整する女性は、別のクレジットカードを持っていたので、それで支払うことができたそうです。
最後に、女性に失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるかと聞きました。
「大きな出費がある月は、限度額の調整を視野に入れておいた方がいい」
クレジットカードは、買い物の際、現金をやり取りしないため手軽な反面、金額を見ずについつい利用しがちになります。特に、友人の分の立て替えなどがあるときは、実際の利用額やカードの限度額をきちんと把握しておくことが大切なのかもしれません。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)