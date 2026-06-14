ヤクルトは７年目の奥川恭伸投手が９回５安打無失点の好投でプロ初完封を飾った。ドラフト１位・松下歩叶内野手が先制打を含む２安打３打点の活躍で打線をけん引し、チームは交流戦最終戦を白星締めくくった。

４―０の９回２死。シャットアウトまであと１人のところで迎えたのは柳田だった。１ボールから投じたカーブが捉えられた。バックスクリーン方向へ勢いよく伸びる打球を見ながら「だいぶヒヤっとしました。打球がぐんぐん伸びてたので」。中堅フェンス手前で失速した打球が岩田のグラブに収まった瞬間、安堵（あんど）感に包まれた。

１１１球の熱投でマウンドを守り抜いた。「すごく気持ちよかった。最後までマウンドにいることがなかったので、すごいうれしかったです」。満面の笑顔は達成感の表れだった。

初回を三者凡退に仕留めると、勢いに乗った。「結果、９回までいったんですけど、へばるところもまで初回から全力で投げていました」。最速１５４キロの直球にスライダーを軸にタカ打線に二塁を踏ませず散発５安打で９個の「０」を並べた。

２０１９年のドラフト１位で入団し、２１年には９勝をマーク。同年のクライマックスシリーズで巨人を相手に完封するなど「将来のエース」と評され続けた。一方で右肘痛など度重なる故障で本領を発揮できず「ガラスのエース」とも言われた。

くしくも「特別な日」が重なった。２年前の６月１４日のオリックス戦（京セラＤ）で、２年のリハビリを乗り越えて９８０日ぶりの１軍勝利をつかんだ。「（ボールは）全然違うんじゃないかな。あの時は一生懸命投げていただけだったので」。当時のヒーローインタビューでは号泣していたが、今回は一転して終始、目尻は下がりっぱなしだった。

３勝目を挙げたが５敗を喫しており、まだ自身の借金は２つある。１９日の広島戦（神宮）からリーグ戦が再開する。「しっかりこういう投球を続けていきたい」。これまでとは、ひと味もふた味も違う「シン・奥川」がリーグ制覇に向かうスワローズを上昇気流に乗せる。