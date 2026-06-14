◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽決勝 慶大１―２関大（１４日・神宮）

関大は慶大を破り１９７２年以来、５４年ぶり３度目の優勝を果たした。

４回１死一、二塁。関大の８番・森内大奈内野手（４年＝福井工大福井）が、慶大の先発右腕・水野敬太（３年＝札幌南）の投じた３球目、外角低めのフォークを左前にはじき返し先制に成功した。

１―０と１点をリードした５回２死。慶大２番手右腕・広池浩成（４年＝慶応）の投じた２球目。真ん中の１４５キロを「４番・左翼」で出場した山本峻輔外野手（３年＝延岡学園）が右中間スタンドに放り込んだ。着弾を確認すると右手を突き上げダイヤモンドを一周。生還するとベンチ内でナインとタッチを交わした。

先発したプロ注目の左腕・米沢友翔（４年＝金沢）は、最速１４５キロの直球にスプリット、カーブ、スライダーを織り交ぜ“陸の王者”を翻弄（ほんろう）。５回２安打無失点の好投を見せた。

６回から２番手左腕・百合沢飛（３年＝開星）がマウンドに上がった。最速１５１キロの直球にカーブ、スライダー、フォークを織り交ぜ力投。８回に遊ゴロの間に１点を返されるも、９回に登板した中原海晴投手（４年＝徳島商）が走者を背負いながらも踏ん張り、歓喜の瞬間を迎えた。

最高殊勲選手賞には米沢が選ばれた。