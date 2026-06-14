2児の母「今日好き」重川茉弥、胸元ざっくりタンクトップ姿「爆美女すぎる」「大人っぽい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/14】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が6月14日までに、自身のInstagramを更新。韓国での旅行中のショットを公開し、話題になっている。
【写真】「今日好き」22歳2児の母「ドキッとした」胸元のぞく黒タンクトップ姿
重川は「韓国で占いしたら、地元から離れた方がいいって言われた笑、大阪に家建てたばっかだけどどうしよう？笑笑」とつづり、韓国旅行中に訪れた占いについて投稿。胸元がザックリと開いた黒のノースリーブトップスにデニムを合わせたシンプルなコーディネートで美しいスタイルを披露した。また、背中と肩を露出した後ろ姿も公開し、蝶のタトゥーものぞいている。
この投稿にファンからは「本当に爆美女すぎる」「大人っぽいスタイルも可愛い」「ドキッとした」「スタイル抜群」「可愛すぎて心臓に悪い」「憧れのビジュ」などと声が寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」22歳2児の母「ドキッとした」胸元のぞく黒タンクトップ姿
◆重川茉弥、シンプルコーデ披露
重川は「韓国で占いしたら、地元から離れた方がいいって言われた笑、大阪に家建てたばっかだけどどうしよう？笑笑」とつづり、韓国旅行中に訪れた占いについて投稿。胸元がザックリと開いた黒のノースリーブトップスにデニムを合わせたシンプルなコーディネートで美しいスタイルを披露した。また、背中と肩を露出した後ろ姿も公開し、蝶のタトゥーものぞいている。
◆重川茉弥の投稿が話題
この投稿にファンからは「本当に爆美女すぎる」「大人っぽいスタイルも可愛い」「ドキッとした」「スタイル抜群」「可愛すぎて心臓に悪い」「憧れのビジュ」などと声が寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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