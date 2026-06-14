山本圭壱（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/14】お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が6月14日までに、自身のInstagramを更新。長女のにこりちゃんとプロ野球観戦の様子を公開し、話題となっている。

【写真】58歳吉本芸人「ニコニコでご機嫌さん」ユニ姿で初の試合観戦楽しむ1歳長女

◆山本圭壱、長女・にこりちゃんと野球観戦の様子を公開


山本は「にこりさん初プロ野球観戦でございます」とつづり、ファンを公言している広島東洋カープのユニフォームを親子で着用して試合観戦に訪れた際の動画を公開。長女を抱っこして球場に入ったり、球場内のキッズルームで遊んだり、椅子に座って野球観戦したりと、楽しむ2人の姿を披露している。

◆山本圭壱の投稿に反響


この投稿には「カープガールのにこりちゃん可愛い」「にこりちゃん試合楽しんでる」「素敵なパパ」「幸せな親子の風景」「ニコニコでご機嫌さん」「にこりちゃんの姿が癒し」「ベストファーザー」「仲良しで最高」などとコメントが寄せられている。

山本は2022年11月に元AKB48でタレントの西野未姫と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんが産まれた。2026年5月8日には第2子男児・頑馬（がんば）くんが産まれている。（modelpress編集部）

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