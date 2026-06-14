【週末レシピ】甘辛肉みそと卵黄が絡む！焼きそば麺＆レンチン『台湾混ぜそば風あえ麺』

焼きそば用の中華麺で作る、お手軽な台湾混ぜそば風あえ麺。

電子レンジで蒸した麺は、驚くほどもちもち。甘辛い肉みそやにら、にんにく、しょうがの香りがからみ合い、箸が止まらなくなります。

食欲をそそるこの見た目。卵黄をとろりとくずしたら、全体をぐるぐる混ぜて召し上がれ！

『台湾混ぜそば風あえ麺』のレシピ

材料（2人分）

中華蒸し麺（焼きそば用）……2玉（約300g）

豚ひき肉……150g

にら……1/2束（約50g）

にんにく……1かけ

しょうが……1かけ

卵黄……2個分

削り節……1パック（約4g）

白すりごま……小さじ2

〈A〉

水……大さじ3

サラダ油……小さじ1

塩……小さじ1/4

〈B〉

砂糖……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

酒……大さじ1

みそ……小さじ1

ラー油……小さじ1/2

サラダ油……大さじ1

麺POINT

麺に下味をつけ、レンチンでふんわり蒸し麺に

麺に水と塩、油をからめて電子レンジで蒸せば、麺にほのかな塩味がつき、味がしまります。麺が柔らかくなることで、具とのなじみもアップ！油のおかげで麺もほぐれやすくなります。

作り方

（1）にらは幅1cmに切る。しょうがは皮をむき、にんにくとともに粗いみじん切りにする。〈B〉は混ぜる。

（2）中華麺を袋から取り出し、直径約23cmの耐熱皿にのせる。〈A〉は混ぜてから中華麺に回しかけ、麺の上下を返して全体にさっとからめる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で4分加熱する。ほぐしながら全体を混ぜて水分をとばし、器に盛る。

（3）フライパンにサラダ油を中火で熱し、にんにく、しょうがを炒める。香りが立ったらひき肉を加えてさっと炒める。肉の色が変わったら削り節を加えて炒め合わせ、〈B〉を加えてさっと炒める。

（4）器に盛った中華麺に、にら、（3）の順にのせ、中央に卵黄、すりごまをのせる。食べるときに全体をあえながらいただく。

ぐるぐる混ぜて、豪快にすすって。暑い日もじめじめする日も、この一皿で元気をチャージしてくださいね♪

郄山 かづえタカヤマ カヅエ 料理家 出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）