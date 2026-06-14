女子プロレスラー・ジャガー横田さん（64）の夫で医師の木下博勝氏（58）が2026年6月10日、自身のインスタグラムを更新。「JJ」こと長男の大維志（たいし）さん（19）との2ショットを披露した。

「一応、JJとも一枚」

25年8月から、留学のため渡米している大維志さん。現在は帰国しているようで、木下氏のインスタグラムで親子ショットが公開されている。今回は、室内で大維志さんと並んだ親子ショットを含む3枚の写真を投稿した。

「昨夜のジャガーさんは、ビューティーペアのマキ上田さんのお店にお邪魔して、you tube撮影だった様です」「帰宅は0時頃だったか、そこからの家族3人の団欒」「今朝は眠いですが、とても久しぶりで嬉しかったです」と語り、「一応、JJとも一枚」とつづった。

インスタグラムに投稿された写真では、大維志さんはグリーンとホワイトのTシャツを着用。ヒゲをたくわえ、黒い髪を後ろでまとめていた。カメラに視線を向けてクールな表情を披露していた。

この投稿には、「めちゃくちゃイケメン、男前」「ご家族揃っての団欒素敵な時間ですね」「ワイルドでかっこいい」「髪型、後ろ結んでカッコいいね！！似合ってますよ」といったコメントが寄せられていた。