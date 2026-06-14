ビートたけし（79）が、14日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演し、老後と死生観について語った。

番組では、一人暮らしの高齢者に、住宅の貸し渋りが多発している現状を紹介。公営住宅などは応募倍率が高かったり、入居可能になるまでに長期間かかるなどの問題が指摘された。また老人ホームも、民間だと月30万円、特別養護老人ホーム（特養）でも月10万ほどかかるとの声も上がった。

すると、たけしは「老人ホームは、この間もちょっと見に行ったんだけど、ホント金、高いんだよね」と打ち明けた。「高級老人ホームって言われるところでも、一つの村社会みたいなのがあって、そこを牛耳るやつとかいるの。食事とか遊びとか全部、派閥ができちゃってるの」と指摘。「嫌だなって思って」と、嫌悪感を口にした。

「パックンマックン」のパックンことパトリック・ハーランからは、「最後はどうするんですか？最後の最後は」と問われた。

たけしは「野垂れ死にだと思ってたんだけど」とポツリ。「野垂れ死にもさせてくれないじゃない？死ぬまで放っといてくれというわけにもいかない。死ぬ準備もあるんだよ」と嘆いた。

老後に苦しむことなく、天寿を全うできるよう願うポックリ寺が、全国に複数ある。たけしは「迷惑掛けない死に方ってポックリなんだけど、ポックリ寺っていうのがあって、みんな拝んだ。あの理由が分かった」と話し、「ポックリ死にたいよ、そりゃ」と、理想の最期について語っていた。