食道がんが進行するとどのような症状が現れるのでしょうか。メディカルドック監修医が食道がんの末期症状について解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。

※この記事はメディカルドックにて『「げっぷが続く」のは「食道がんの初期症状」？進行すると現れる症状も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

五藤 良将（医師）

防衛医科大学校医学部卒業。その後、自衛隊中央病院、防衛医科大学校病院、千葉中央メディカルセンターなどに勤務。2019年より「竹内内科小児科医院」の院長。専門領域は呼吸器外科、呼吸器内科。日本美容内科学会評議員、日本抗加齢医学会専門医、日本内科学会認定医、日本旅行医学会認定医。

食道がんとは

食道がんは食道の内側粘膜の表面にでき、食道のあらゆるところにできる可能性があります。発生箇所は食道の中央付近が多く、約半数が該当するようです。さらには同時に複数箇所にできることもあります。

食道は内側から粘膜・粘膜下層・固有筋層・外膜と重なった構造です。粘膜に生じたがんは徐々に食道の表面へと広がっていき、これを浸潤と呼びます。

粘膜内にとどまっているがんは早期食道がん、粘膜から粘膜下層にあるがんは食道表在がんです。食道表面から周囲の臓器へ広がることもあり、これを転移と呼びます。

食道がんの末期症状

がんが進行すると複数の部位や臓器にさまざまな症状が出ます。信頼できる医師、医療関係者と一緒に解決していきましょう。食道がんの末期症状を解説します。

食物や水分の摂取困難

がんが大きくなると食道の内側が狭くなり飲食物がつかえやすくなります。やわらかい食べ物や水も通りにくくなり、場合によっては嘔吐することがあります。さらに、がんの進行により食道が完全にふさがれると、唾液の嚥下も困難になり、逆流することがあります。

咳・声のかすれ

食道がんが大きくなると咳や声のかすれが出ます。咳は気管や気管支への圧迫・浸潤のためです。

浸潤とは、がん細胞が周囲の組織にしみこむように広がることをいいます。声のかすれは声帯調節の神経への浸潤です。ただし、咳や声のかすれは肺・心臓・のどなどの病気でも起きます。

食欲不振・体重減少

食道がんの症状は食事にも影響を及ぼすでしょう。飲食物がつかえると食欲がなくなります。3ヶ月間に5～6kgの体重減少は注意が必要です。食事量が減ると栄養不足になり体力と生活の質が落ちます。

食事は人生の楽しみの1つ、生きるうえで大切なことです。信頼できる消化器内科の医師へ相談しましょう。

胸や背中の痛み

がんが食道の壁を貫いて肺・背骨・大動脈を圧迫すると、胸の奥や背中に痛みを感じます。胸や背中の痛みは肺や心臓などの病気でもみられ、食道がんだと気付きにくい症状です。

複数の臓器が関わるケースもあるので医師に肺・心臓・食道の検査の相談をしましょう。

がんが転移した臓器にも症状が現れる

食道がんの転移は、リンパ節のある首の付け根・肺・肝臓・骨への転移が多いと知られています。以下は転移したうえで起こる症状です。

リンパ節転移による首の腫れ

リンパ節の神経圧迫による声のかすれ

胸や腹のリンパ節転移による背中や腰の重苦しい痛み

骨への転移では痛みがあることが多い

肺や肝臓に転移しても無症状であることが多い

肺に転移すると咳や痰に血が混じることもある

食道がんの初期症状のげっぷについてよくある質問

ここまで食道がんのげっぷの関係・症状・治療法などを紹介しました。ここでは「食道がんの初期症状のげっぷ」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

食道がんの原因はどのようなものでしょうか？

食道がんの原因として、危険度が高いのは、喫煙と飲酒です。日本人に多い扁平上皮がんと強い関わりがあります。飲酒すると、体内に発がん物質アセトアルデヒドが発生するのです。アセトアルデヒドの分解に関わる酵素の活性が生まれつき弱い人は、食道がんの危険性が高まります。

食道がんを早期発見するためのポイントを教えてください。

食道がんは、初期の自覚症状があまりありません。そのため、早期発見には定期的な内視鏡検査（胃カメラ）が必要です。50歳以上の方や喫煙・飲酒の習慣がある方は、年1回の検査をおすすめします。胃・十二指腸粘膜の病気の早期発見にも役立つでしょう。

編集部まとめ

食道がんは早期の場合ほとんどが無症状で発見が難しく、年1回の内視鏡検査（胃カメラ）が重要です。げっぷがきっかけで食道がんがわかることもあります。たかがげっぷと軽くみないであまりに症状が続く場合は早めに医療機関で受診しましょう。また、この記事を参考にして頂き、気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。食道は重要な血管や神経が張り巡らされ、命に関わる複数の臓器とつながっています。

食道がんと関連する病気

「食道がん」と関連する病気は5個程あります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する病気

胃がん

食道がんと関連する症状

咽頭がん喉頭がん大腸がん肺がん

「食道がん」と関連している、似ている症状は12個程あります。各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

胸やけ

胸痛

胃酸が上がる

のどの違和感や痛み

咳

食物のつまり感

嘔吐

夜間に食物が口内逆流

異物感

圧迫感

つかえ感

嚥下困難

参考文献

食道がん全ページ表示｜国立研究開発法人国立がん研究センター

食道がん治療｜国立研究開発法人国立がん研究センター

15.食道がんと関係のある食道の病気｜日本臨床外科学会