◇プロ野球 セ・パ交流戦 中日 9-5 日本ハム（14日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

ここまで9連勝と勢いに乗る日本ハムとの3戦目に臨んだ中日。初回に先制を許すも、度々打線が奮起を見せ逆転勝利としました。

この日の先発は、プロ22年目を迎えたベテラン・涌井秀章投手。初回の先頭にヒットを許すと、送りバントとゴロの間に3塁まで進められ、野村佑希選手の先制タイムリーを浴びます。

それでも中日打線がすぐさま奮起。2回には2アウトから四球と石伊雄太選手の2塁打で好機をつかみ、田中幹也選手と岡林勇希選手の連続タイムリーですぐさま逆転します。さらに3回にはレイエス選手のソロホームランで1点差に迫られるも、4回にここでも岡林選手と鵜飼航丞選手が連続タイムリー。再びリードを広げます。

今季初勝利の権利を手にし、6回のマウンドにもあがった涌井投手でしたが、痛恨の2者連続ホームランを被弾。先頭で迎えたドラフト3位ルーキー・大塚瑠晏選手と、万波中正選手の連続弾を浴び、同点に追いつかれました。

一気に押せ押せムードに包まれた日本ハムの本拠地でしたが、中日打線は一歩も引かず。回またぎでマウンドにあがったかつてのチームメート・福谷浩司投手をとらえ、先頭・板山祐太郎選手がヒットで出塁すると、細川成也選手が勝ち越しの2ランホームランを放ちました。さらに続く石川昂弥選手もソロホームラン。お返しとばかりに2者連続ホームランでリードを広げました。

8回にも鵜飼航丞選手がタイムリーを放ち、4点リード。9回裏のマウンドにあがった守護神・松山晋也投手は、味方のエラーやヒットでランナーを背負うも、無失点に抑え勝利しました。