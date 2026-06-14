◇プロ野球 セ･パ交流戦 ヤクルト 4-0 ソフトバンク(14日、みずほPayPayドーム)

ヤクルト・奥川恭伸がプロ初完封勝利。ヒーローインタビューで「本当にうれしいです」と喜びを語りました。

この日は交流戦最多得点(試合前時点)のソフトバンク打線に2塁すら踏ませぬ快投。9回111球、5被安打、9奪三振、無四死球、無失点で、プロ7年目で初の完封勝利をあげています。

ソフトバンク打線相手に「『行けるところまで』と最初から出し切りました」とマウンドでの思いを明かし、「どんどんストライクで攻めて投球できたところが良かった」とこの日の投球を振り返りました。

この試合ではドラフト1位ルーキーの松下歩叶選手がプロ初タイムリーを含む3打点の援護。「本当に頼もしかった」と笑みを浮かべます。

チームはこの交流戦を6勝11敗1分けと苦しみましたが、最後のカードとなったソフトバンク相手に勝ち越し。奥川投手は「レギュラーシーズンもたくさん勝てるように頑張りたい」と、19日から再開されるセ・リーグの戦いに早くも目を向けました。