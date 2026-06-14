シンガーソングライターのナオト・インティライミが6月13日に更新したXで、公演の当日延期を発表した。

この日は新潟で公演が予定されていたものの、午前11時48分の投稿で延期が明らかに。公演開始約6時間前となる直前の発表となってしまった。

「ナオトさんは、13日の午後5時にも長文のメッセージをポストしています。《今日という日を一緒に楽しみにしてくれていた皆さんに、最高のShowを届けたくて、ギリギリまで「何とかあのステージに立てないか」と諦めずに探り続けてきました》《30年近くライブ活動を続けてきましたが、こんな決断をするのは初めてで、正直、悔しくてたまりません》《楽しみにしてくれていた皆様の気持ちに、いつか必ず応えられるように、今は少しだけ、体調回復の為に僕に時間をください。またきっと、会いましょう》と思いの丈を記しています」（スポーツ紙記者）

体調を気遣う声があるいっぽうで、X上では落胆の声も聞かれる。

《またしても事前に分かっていたはずなのに、当日急きょ中止です》

《新潟着いて #ナオト・インティライミ のライブ中止を知る…ショックだ》

こうした声が聞かれる理由を業界関係者が指摘する。

「13日昼に出たお知らせでは《一昨日よりナオト本人が体調不良を訴え、できる限りの対応・処置を行っておりましたが現時点で本日の公演でお客様にご満足いただけるパフォーマンスをお届けすることは難しいと判断いたしました》と説明されています。今回は地方である新潟の公演でしたので、すでに現地まで移動をしていた人も少なくありませんでした。そのため、余裕を持っての中止発表を求める声があがってしまうのでしょう」

今回のナオトの件にかぎらず、このところエンタメ系の公演では、直前や開演後に中止になるケースが見られる。

「6月1日には、人気ロックバンドの銀杏BOYSが当日の公演中止を発表。5月30日にはMr.Childrenの桜井和寿さんが風邪による体調不良で、大阪城ホールの公演が途中中断し、翌日の公演も中止になっています。5月26日には舞台公演の『ガチアクタ』が、出演者が公演中に足を負傷したため、中止となってしまいます。やむを得ない事情であるとはいえ、そもそもこうしたトラブルが起きないように、無理のないスケジュール設定や出演者自身の体調管理を徹底する必要が求められています」（前出・業界関係者）

タレントの健康や安全を維持するためにも、スケジュール管理などの措置への注力が望まれている。