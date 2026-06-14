俳優の賀来賢人が１４日、都内で行われた映画「Ｎｅｖｅｒ Ａｆｔｅｒ Ｄａｒｋ／ネバーアフターダーク」（デイヴ・ボイル監督）のＱ＆Ａ付舞台あいさつに出席した。

ボイル監督とは、Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「忍びの家 Ｈｏｕｓｅ ｏｆ Ｎｉｎｊａｓ」以来のタッグで、出演だけでなくプロデューサーとしても参加。共同設立した映像制作会社「ＳＩＧＮＡＬ１８１」の記念すべき第１作となっている。公開からは１０日あまりが経過したが、この日の来場者の多くは複数回鑑賞していることを知った賀来は「強者（つわもの）」、「まじで？」、「すごいですね」。続けざまに驚きの声を上げた。

会場では質問を募集し、挙手した人を賀来が自ら指名。「作った側からしても『そういう解釈しているんだ、考察しているんだ』という方が結構いる。僕の妻（＝榮倉奈々）もこの間見まして、僕たちが意図しない考察を無限に広げて、新しい楽しみ方をしていた」と意外な意見を大いに楽しみ、撮影や編集の裏側などについてデイヴ監督と余すことなく答えた。

中でも盛り上がったのは、作中で賀来が歯を抜くシーン。「撮影（期間）の後半で、朝４時からピンセットで歯茎をつかまないといけない。デイヴが寄ってきて、口の開け方が足りないとか言って、（撮影は）朝６時くらいに終わったかな」と回想。この言葉にデイヴ監督は「申し訳ないです」と謝罪する一方で、ホラー要素に歯を入れたのは「子どもの頃、歯医者に行くのが怖かった。性格の悪い、影のある人だと思った」と明かした。