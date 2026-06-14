◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）

上半期Ｇ１を締めくくるグランプリが１８頭で争われ、ダミアン・レーン騎手騎乗で４番人気のミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は中団からレースを進めたが、伸びきれず９着。昨年の有馬記念に続く秋春グランプリ制覇はならなかった。レーン騎手は１９年リスグラシュー以来の当レース２勝目はお預けとなった。

今年は３月末のドバイ・ターフからの始動を予定していたが、情勢不安のため断念。４月末の香港のクイーンエリザベス２世Ｃに目標を切り替えたが、歩様検査で出走が認められない可能性があったため回避していた。昨年の日本ダービー（６着）以来、１年ぶりのコンビ結成となったレーン騎手と５か月半ぶりの実戦に臨んだが、勝利には届かなかった。

勝ったのは２番人気のメイショウタバル（武豊騎手）で、勝ちタイムは２分１２秒１。１番人気のクロワデュノール（北村友一騎手）が２着。３番人気のダノンデサイル（戸崎圭太騎手）が３着だった。

ダミアン・レーン騎手（ミュージアムマイル＝９着）「スタートしていいポジションが取れました。馬もいいリズムで折り合いも良く、スムーズな展開になりました。残り６００メートルあたりでは手応えも良く、自信もありました。ペースアップしてから馬場を気にしていたようで、いつものしまいの脚を見せることができませんでした。もうちょっといい馬場なら、いつもの脚を見せてくれたと思います」