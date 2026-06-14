ロッツォやエイリアンなど全4種類！セガプライズ ディズニー「ピクサーキャラクター」 ぬいぐるみ もふもふVer.
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ピクサーキャラクター」 ぬいぐるみ もふもふVer.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ピクサーキャラクター」 ぬいぐるみ もふもふVer.
登場時期：2026年6月12日より順次
サイズ：全長約8×6×15cm
種類：全4種（ロッツォ、サリー、レッサーパンダ メイ、エイリアン）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
ディズニー＆ピクサー作品の人気キャラクターたちが、もふもふなぬいぐるみになってセガプライズに登場！
気持ち良い触り心地はもちろん、愛らしい表情にも癒やされます。
全長約8×6×15cmと飾りやすく、持ち歩きしやすいサイズ感もうれしいポイント。
全部で4種類のキャラクターがラインナップされます。
ロッツォ
『トイ・ストーリー3』に登場するテディベア「ロッツォ」のぬいぐるみ。
ボリュームたっぷりなもふもふで「ロッツォ」を忠実に再現しています☆
サリー
『モンスターズ・インク』シリーズに登場する「ジェームズ・P・サリバン」こと「サリー」
大きな体に優しい表情が印象的なぬいぐるみです！
レッサーパンダ メイ
『私ときどきレッサーパンダ』に登場する女の子「メイ」がレッサーパンダに変身した姿をぬいぐるみで表現。
くりくりの大きな目に、オレンジ色の体もかわいい☆
エイリアン
『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「エイリアン」のぬいぐるみ。
「エイリアン」は、お顔に手をあてて首をかしげたお茶目なポージングです☆
ずっと触っていたくなる心地よい触り心地のキュートなぬいぐるみ。
セガプライズの「ピクサーキャラクター」 ぬいぐるみ もふもふVer. は、2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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