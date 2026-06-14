セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ピクサーキャラクター」 ぬいぐるみ もふもふVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ピクサーキャラクター」 ぬいぐるみ もふもふVer.

登場時期：2026年6月12日より順次

サイズ：全長約8×6×15cm

種類：全4種（ロッツォ、サリー、レッサーパンダ メイ、エイリアン）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ディズニー＆ピクサー作品の人気キャラクターたちが、もふもふなぬいぐるみになってセガプライズに登場！

気持ち良い触り心地はもちろん、愛らしい表情にも癒やされます。

全長約8×6×15cmと飾りやすく、持ち歩きしやすいサイズ感もうれしいポイント。

全部で4種類のキャラクターがラインナップされます。

ロッツォ

『トイ・ストーリー3』に登場するテディベア「ロッツォ」のぬいぐるみ。

ボリュームたっぷりなもふもふで「ロッツォ」を忠実に再現しています☆

サリー

『モンスターズ・インク』シリーズに登場する「ジェームズ・P・サリバン」こと「サリー」

大きな体に優しい表情が印象的なぬいぐるみです！

レッサーパンダ メイ

『私ときどきレッサーパンダ』に登場する女の子「メイ」がレッサーパンダに変身した姿をぬいぐるみで表現。

くりくりの大きな目に、オレンジ色の体もかわいい☆

エイリアン

『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「エイリアン」のぬいぐるみ。

「エイリアン」は、お顔に手をあてて首をかしげたお茶目なポージングです☆

ずっと触っていたくなる心地よい触り心地のキュートなぬいぐるみ。

セガプライズの「ピクサーキャラクター」 ぬいぐるみ もふもふVer. は、2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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