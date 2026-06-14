◇第67回宝塚記念 芝2200メートル（2026年6月14日 阪神競馬場）

G1馬5頭が名を連ね、ドリームレースにふさわしいメンバーが覇を競った「宝塚記念」はメイショウタバルが制した。昨年に続く連覇で、ゴールドシップ（2013、2014年）、クロノジェネシス（2020、2021年）に続く史上3頭目の快挙となった。

2位は1番人気のクロワデュノール、3位は3番人気のダノンデサイルが入った。勝ちタイムは2分12秒1。馬単（16）（5）は1360円、3連単（16）（5）（1）は6040円だった。

鞍上の武豊は先週の安田記念に続くG1連勝。宝塚記念歴代最多更新となる6勝目。横殴りの雨がレース直前に降り、馬場状態が「良」から「重」に変わった。急きょ、宝塚記念オリジナルの生ファンファーレがなくなる状況下でも、関係なかった。

メイショウタバルは父ゴールドシップ、母メイショウツバクロ（母の父フレンチデピュティ）の血統。

武豊はJRA・G1通算86勝目、石橋守師は同2勝目を挙げた。

レース後の主な一問一答は以下の通り。

――おめでとうございます。今の気持ちは。

「うれしいです。本当にうれしいです」

――直前、突然の大雨が降りましたが、どんな気持ちだったか。

「嫌な気持ちではなかった。天国から松本会長（昨年8月逝去）が降らせてくれたのかなと思った」

――道中はいかがでしたか。

「競馬だから何があるかわからないので、いろいろ柔軟に考えていこうと思ってた。2番手で馬も我慢してくれて、いい形だった。非常にいいリズムで走ってくれました」

――その中でいい形で最後の直線を迎えられたと思うが、大阪杯同様クロワデュノールが追ってくる中、直線いかがでしたか。

「もう本当に、今日はやめてくれという気持ちで、追っていました」

――改めて連覇、この馬の強さはいかがでしょう。

「昨年から乗らせていただいてるが、僕が乗った中でも、今日が一番、馬の状態とか、強さを感じた。スタッフは一丸となっていい仕上げをしてくれたなと思いました」

――秋の楽しみが広がってくるのでは。

「そうですね、胸を張ってフランスに行けると思います」

――武ジョッキーは連覇だけでなく、2週連続G1制覇となりました。

「ようやくピークが来たみたいで。遅咲きでした（笑い）」

――大雨の中でも最後まで多くのファンが応援してくれたと思います。改めて、全国のファンの皆さんへメッセージをお願いします。

「本当に今日は朝から多くのファンが、すごく声援を送ってくれて、直前本当にずぶ濡れになった方がたくさんいたと思うんですけど、なんとかいいレースをお見せすることができたと思うので。これからも応援してください。今日はありがとうございました」

▼宝塚記念 1960年に創設。ファン投票50位以内のうち出馬投票を行った上位10頭に優先出走権が与えられる。上半期を締めくくるグランプリレース。シンザン、ハイセイコー、トウショウボーイらが勝っている。