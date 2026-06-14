タレントのボビー・オロゴン（本名・近田ボビー＝こんだ）容疑者（60）が、知人女性に性的暴行を加えたとして14日、千葉県警に不同意性交容疑で逮捕された。

関係者によると、ボビー容疑者は4月21日午後4時から6時ごろの間に、千葉県内で知人女性を呼び出し、性的暴行を加え、同意のない性交をした疑いがある。2人に交際関係はなかったという。翌22日に女性から相談を受け捜査を進め、ボビー容疑者が海外への渡航から帰国したこの日、羽田空港で逮捕した。関係者によると、ボビー容疑者は「事実はまったく違う」と容疑を否認しているという。

かつて“微妙に間違った日本語を話す”キャラなどで、バラエティー番組でブレークも、暴行騒動などもたびたび話題に。最近は、バラエティー番組にも“復帰”し、自身のYouTubeチャンネルへの出演のほか、昨年10月にテレビ出演した際には、現在は世界を飛び回る資産家としての顔をもち、千葉県内に別荘を構えたことも明かしていた。

◆ボビー・オロゴン（Bobby Ologun）本名近田（こんだ）ボビー。1966年4月8日、ナイジェリア生まれ。大学卒業後の99年、貿易業を営む父の手伝いで来日。01年街頭インタビューがきっかけでTBS系「さんまのSUPERからくりTV」に出演し人気に。04年「K−1Dynamite！！」で格闘家デビュー。同年映画「釣りバカ日誌16」で俳優デビュー。日本人の女性と結婚し2男3女。07年に日本国籍取得。昨年5月に離婚していたことを、同10月のテレビ番組で明かす。182センチ、92キロ。