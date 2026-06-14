「車輪疾駆の風々杯・Ｇ３」（１４日、玉野）

１月に結婚した土井慎二（２９）＝岡山・１２７期・Ａ３＝と土井（旧姓・伊藤）柚姫（２３）＝岡山・１２８期・Ｌ１＝の結婚報告会が１Ｒ前に行われた。

柚姫がウエディングドレス、慎二はスーツでバンクに登場すると、レース開始前ながらも、スタンドに集まった多くの競輪ファンが祝福の拍手。慎二は柚姫に「これまでで一番きれいです」と言うと「カッコいいです」と柚姫は返答した。

慎二は「レースでは強気で、諦めずに踏み切るところがいいです」と新婦を褒めると、柚姫は「話していて面白くて頼りになるところ」と新郎の長所を口にした。

この報告会のゲストに柚姫の弟でＷＢＯアジア太平洋バンタム級王者の伊藤千飛（２０）＝真正＝が登場。「『普通じゃあかん』で世界チャンピオンを目指していますので、２人（慎二、柚姫）もトップを目指して頑張ってください。普通じゃないくらい幸せな家庭も築いてください」と新婚夫婦にエールを送った。

普通に結婚式で行われるウエディングベル（カリヨン）を鳴らすところは、２人で打鐘を叩いたり、最後にはブーケトスも。柚姫がスタンドに背を向けてブーケを投げると観客から歓声が上がった。