いつものメイクが“おばさんぽく”見える原因かも。40代がやってはいけない「NGハイライト」3選
年齢を重ねた肌は乾燥やくすみが気になるため、筆者はメイク時にハイライトが欠かせません。ツヤ肌の演出に便利なハイライトですが、昔から同じ入れ方を続けていると、逆に老け見えや古臭い印象に繋がってしまうこともあります。
特に大人世代は、“光らせる”より“自然に影を飛ばす”ことが今っぽく見せるカギ。今回は、やりがちなNGハイライトと、アップデートの方法をご紹介します。
◆やりがちなNGハイライトの入れ方1：Cゾーン
以前は定番だった、こめかみから目の下にかけてC字を描くように入れるハイライト。いわゆるCゾーンと呼ばれる部位ですが、大人女性には注意が必要です。
頬の位置が高く見えてリフトアップした感じを演出できる反面、中顔面が長く間延びして見えてしまうことがあります。また、目元の小じわにハイライトが入り込み、しわを強調させてしまいます。
◆アップデートの方法
大人女性なら目頭の下、ゴルゴラインのスタートあたりや小鼻のくぼんだところや口角に入れるのがおすすめ。くぼんで影ができやすい部位なので、ハイライトを入れることでメリハリが生まれます。加えて頬骨の高いところに点で入れると、明るくはつらつとした印象になるのでおすすめ。
◆やりがちなNGハイライトの入れ方2：Tゾーン
Cゾーン同様、ハイライトはここに入れるもの、と思い込んでいる人が多いのが、おでこから鼻筋にかけてのTゾーン。こちらも立体感を出すために入れるところではありますが、線のように入れると、顔全体のメリハリが強くなりすぎ、メイク感が強い印象に。また鼻筋が強調されていかにもハイライトを入れています！ という感じも否めません。テカリっぽく見えてしまうなどのデメリットもあります。
◆アップデートの方法
自然な立体感を出すなら、おでこ、鼻根（目と目の間）、鼻先に少量だけ点で入れるのがおすすめ。広範囲にのせるのではなく、必要な部分にピンポイントで入れるのがポイントです。顔立ちが引き締まり、変な強調を避けることもできるうえに、洗練された印象を演出できます。
◆やりがちなNGハイライトの入れ方3：白すぎ・ギラギラしすぎ
青白いパールや強いシルバー系は、肌から浮きやすく毛穴や小じわを強調してしまう可能性があります。また、ひと昔前のメイクという印象になり、老け見えにつながってしまう恐れも……。パール感が強すぎるものもギラギラした感じになってしまうので、気をつけましょう。
◆アップデートの方法
大人肌におすすめのカラーは、肌馴染みの良いベージュやシャンパンゴールド、ピーチ系。自然にツヤをプラスできるので、きれいな印象に仕上げることができます。若見えにもひと役買ってくれます。
他にも、広範囲に入れすぎるのも要注意。広げすぎると古臭くなりやすいため、ツヤを1〜2か所に絞り、指で「トントン」となじませるようにしましょう。それだけで、ナチュラルなのに欲しかった立体感を叶えてくれます。
大人世代のハイライトはただツヤを足すというよりも、顔の影やくすみを自然に飛ばして、疲れて見えない顔へ整えることが大切。昔の入れ方を見直すだけで印象は大きく変わります！ ハイライトを上手にアップデートするだけで、一気に垢抜けるのでぜひ試してみてほしいです。
＜写真・文／佐治真澄＞
【佐治真澄】
美容ライター／化粧品会社のPR経験をもとにライターとして活動を開始。現在はWEBを中心に多くの媒体で美容記事を執筆。スキンケア、メイク、ボディ、ヘアケアなど幅広いジャンルに精通。
特に大人世代は、“光らせる”より“自然に影を飛ばす”ことが今っぽく見せるカギ。今回は、やりがちなNGハイライトと、アップデートの方法をご紹介します。
以前は定番だった、こめかみから目の下にかけてC字を描くように入れるハイライト。いわゆるCゾーンと呼ばれる部位ですが、大人女性には注意が必要です。
頬の位置が高く見えてリフトアップした感じを演出できる反面、中顔面が長く間延びして見えてしまうことがあります。また、目元の小じわにハイライトが入り込み、しわを強調させてしまいます。
◆アップデートの方法
大人女性なら目頭の下、ゴルゴラインのスタートあたりや小鼻のくぼんだところや口角に入れるのがおすすめ。くぼんで影ができやすい部位なので、ハイライトを入れることでメリハリが生まれます。加えて頬骨の高いところに点で入れると、明るくはつらつとした印象になるのでおすすめ。
◆やりがちなNGハイライトの入れ方2：Tゾーン
Cゾーン同様、ハイライトはここに入れるもの、と思い込んでいる人が多いのが、おでこから鼻筋にかけてのTゾーン。こちらも立体感を出すために入れるところではありますが、線のように入れると、顔全体のメリハリが強くなりすぎ、メイク感が強い印象に。また鼻筋が強調されていかにもハイライトを入れています！ という感じも否めません。テカリっぽく見えてしまうなどのデメリットもあります。
◆アップデートの方法
自然な立体感を出すなら、おでこ、鼻根（目と目の間）、鼻先に少量だけ点で入れるのがおすすめ。広範囲にのせるのではなく、必要な部分にピンポイントで入れるのがポイントです。顔立ちが引き締まり、変な強調を避けることもできるうえに、洗練された印象を演出できます。
◆やりがちなNGハイライトの入れ方3：白すぎ・ギラギラしすぎ
青白いパールや強いシルバー系は、肌から浮きやすく毛穴や小じわを強調してしまう可能性があります。また、ひと昔前のメイクという印象になり、老け見えにつながってしまう恐れも……。パール感が強すぎるものもギラギラした感じになってしまうので、気をつけましょう。
◆アップデートの方法
大人肌におすすめのカラーは、肌馴染みの良いベージュやシャンパンゴールド、ピーチ系。自然にツヤをプラスできるので、きれいな印象に仕上げることができます。若見えにもひと役買ってくれます。
他にも、広範囲に入れすぎるのも要注意。広げすぎると古臭くなりやすいため、ツヤを1〜2か所に絞り、指で「トントン」となじませるようにしましょう。それだけで、ナチュラルなのに欲しかった立体感を叶えてくれます。
大人世代のハイライトはただツヤを足すというよりも、顔の影やくすみを自然に飛ばして、疲れて見えない顔へ整えることが大切。昔の入れ方を見直すだけで印象は大きく変わります！ ハイライトを上手にアップデートするだけで、一気に垢抜けるのでぜひ試してみてほしいです。
＜写真・文／佐治真澄＞
【佐治真澄】
美容ライター／化粧品会社のPR経験をもとにライターとして活動を開始。現在はWEBを中心に多くの媒体で美容記事を執筆。スキンケア、メイク、ボディ、ヘアケアなど幅広いジャンルに精通。