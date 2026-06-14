◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）

上半期Ｇ１を締めくくるグランプリが１８頭で争われ、クリストフ・ルメール騎手騎乗で５番人気のレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、勝ち馬から１秒６離れた７着に終わった。２４年有馬記念に続くグランプリ制覇はならなかった。ルメール騎手は２１年クロノジェネシス、２３年イクイノックスに続く当レース３勝目はお預けとなった。

同馬は昨年末、有馬記念で牝馬史上初の連覇を狙ったが、無念の４着。今回が５か月半ぶりの復帰戦だった。前走から引き続きルメール騎手とコンビを組み２３年ホープフルＳ、２４年有馬記念、２５年エリザベス女王杯に続く４年連続Ｇ１勝利を狙ったが、勝利には届かなかった。

勝ったのは２番人気のメイショウタバル（武豊騎手）で、勝ちタイムは２分１２秒１。１番人気のクロワデュノール（北村友一騎手）が２着。３番人気のダノンデサイル（戸崎圭太騎手）が３着だった。

クリストフ・ルメール騎手（レガレイラ＝７着）「スムーズな競馬でしたが、残念ながら馬場コンディションが良くなかったです。３、４コーナーで大外に出したんですけど、ギアアップすることができなかったです。休み明けで、こういう馬場で大変でした。苦しくなりました」