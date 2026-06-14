出会ってすぐ泊まりに来た“甘えん坊な彼女”。でも、絶対に手は出させない…30代男性が震えた「本当の目的」とは？
ふとした相手の仕草や言葉にキュンとする。それが恋をしたときの楽しみのひとつだという人も多いのではないでしょうか。でもときにはそれが、とんでもない憎悪に変わってしまうこともあるようです。
◆出会ったその日に交際開始、健全な夜を過ごす
人見知りで奥手だった水谷康平さん（仮名・30代）は30歳を過ぎ、意を決してマッチングアプリに登録。そこでのちに彼女となる智花さん（仮名・20代前半）と知り合います。智花さんは人懐っこくて気さくな性格で、康平さんとは対照的でした。
「僕にないものを持っているところがよかったんです。メッセージのやり取りも会ったときの会話も、智花がいろいろな話題を振ってくれたので、すごく話しやすくて好印象。緊張もほぐれたし、舌ったらずなしゃべり方で甘えてくれる智花のことをすぐに好きになっていました」
はじめて会った日から交際開始した康平さんと智花さん。カフェで意気投合したあと映画館へ行き、そのあと食事を済ませた2人は「康平と離れたくない」という智花さんの要望もあり、そのまま康平さん宅で泊まることに。
「ちょうど親が来たとき用の布団がクリーニング済だったので、智花にはそれを使ってもらうことにし、健全な夜を過ごしました。いきなりのお泊りには驚きましたが、智花は甘えん坊でピュアな印象。ゆっくり大切に距離を縮めていきたいと思っていました」
◆キスすらしない関係のまま、結婚も意識
康平さんは可愛らしく甘えてくれる智花さんがとにかくかわいく、なにかしてあげたくてたまらない。けれど、喜ばせようとなにかプレゼントするたびに「無理しないで」「康平といっしょにいられるだけで幸せ」と、欲がありません。
「そんな智花の謙虚な姿が、ますます何かしてあげたいという気持ちを掻き立てて……付き合って1か月くらいの頃には、すでに将来についても考えるようになっていました。このときにはすでに半同棲状態で、僕の家に入り浸っていましたから」
けれど2人はまだ、キスすらしたことがないピュアな関係。康平さんがネットで得た知識を生かして迫るも『恥ずかしいから』『もう少し待ってほしい』『今日は女の子の日だから』と拒まれる日々が続いて凹むこともあったと言います。
「智花の気持ちがわからなくなって悩んでいると『ごめんね。私、はじめてだから怖くて。でも康平のことはすごく大切だし、大好き。いっしょに住みたい』と言ってくれたので、すごく嬉しくなり、すぐに同棲を開始しました」
◆ある日、連絡せず早めに帰宅してみたら
この頃とくにかわいいと感じていたことは、食事へ行ったときに「それも食べてみたい」と智花さんが“あ〜ん”と口を開けながらおねだりする姿。愛らしい智花さんに康平さんは、いままでゲームの課金や好きなアイドルの推し活に使っていたお金も惜しみなく注ぎ込んでいきます。
「とにかく智花のことがかわいくて！ あるとき予定より早く出張先から帰宅できることになったので、驚かせてやろうとワクワクしながら連絡なしで帰宅しました」
康平さんが玄関を開けると同時に、目が覚めるくらいの大声で、口汚く会話する声が聞こえてきました。驚きましたが、玄関には智花さんの靴しかありません。
◆「あいつまじできもいわ」
そっと奥の部屋を覗くと、智花さんがタブレットで動画を見ながらスマホでビデオ通話をしています。康平さんに気づかず、「康平、あいつまじできもいわ」「あぁ、マッチングアプリで知り合った」「無理、無理。本気で付き合うとかはないわ」と会話を続ける智花さん。
「さらには『エッチはしたくないけど全然なにもしないのは怪しまれるから“あ〜ん”とかやってるけど、めっちゃ嫌。うがいしまくり！』『お金、めちゃめちゃ使ってくれるからそこは我慢だよね』『いい男いないかなぁ？ そしたら買ってもらったやつ、ぜんぶ売る』とも……」
◆出会ったその日に交際開始、健全な夜を過ごす
人見知りで奥手だった水谷康平さん（仮名・30代）は30歳を過ぎ、意を決してマッチングアプリに登録。そこでのちに彼女となる智花さん（仮名・20代前半）と知り合います。智花さんは人懐っこくて気さくな性格で、康平さんとは対照的でした。
はじめて会った日から交際開始した康平さんと智花さん。カフェで意気投合したあと映画館へ行き、そのあと食事を済ませた2人は「康平と離れたくない」という智花さんの要望もあり、そのまま康平さん宅で泊まることに。
「ちょうど親が来たとき用の布団がクリーニング済だったので、智花にはそれを使ってもらうことにし、健全な夜を過ごしました。いきなりのお泊りには驚きましたが、智花は甘えん坊でピュアな印象。ゆっくり大切に距離を縮めていきたいと思っていました」
◆キスすらしない関係のまま、結婚も意識
康平さんは可愛らしく甘えてくれる智花さんがとにかくかわいく、なにかしてあげたくてたまらない。けれど、喜ばせようとなにかプレゼントするたびに「無理しないで」「康平といっしょにいられるだけで幸せ」と、欲がありません。
「そんな智花の謙虚な姿が、ますます何かしてあげたいという気持ちを掻き立てて……付き合って1か月くらいの頃には、すでに将来についても考えるようになっていました。このときにはすでに半同棲状態で、僕の家に入り浸っていましたから」
けれど2人はまだ、キスすらしたことがないピュアな関係。康平さんがネットで得た知識を生かして迫るも『恥ずかしいから』『もう少し待ってほしい』『今日は女の子の日だから』と拒まれる日々が続いて凹むこともあったと言います。
「智花の気持ちがわからなくなって悩んでいると『ごめんね。私、はじめてだから怖くて。でも康平のことはすごく大切だし、大好き。いっしょに住みたい』と言ってくれたので、すごく嬉しくなり、すぐに同棲を開始しました」
◆ある日、連絡せず早めに帰宅してみたら
この頃とくにかわいいと感じていたことは、食事へ行ったときに「それも食べてみたい」と智花さんが“あ〜ん”と口を開けながらおねだりする姿。愛らしい智花さんに康平さんは、いままでゲームの課金や好きなアイドルの推し活に使っていたお金も惜しみなく注ぎ込んでいきます。
「とにかく智花のことがかわいくて！ あるとき予定より早く出張先から帰宅できることになったので、驚かせてやろうとワクワクしながら連絡なしで帰宅しました」
康平さんが玄関を開けると同時に、目が覚めるくらいの大声で、口汚く会話する声が聞こえてきました。驚きましたが、玄関には智花さんの靴しかありません。
◆「あいつまじできもいわ」
そっと奥の部屋を覗くと、智花さんがタブレットで動画を見ながらスマホでビデオ通話をしています。康平さんに気づかず、「康平、あいつまじできもいわ」「あぁ、マッチングアプリで知り合った」「無理、無理。本気で付き合うとかはないわ」と会話を続ける智花さん。
「さらには『エッチはしたくないけど全然なにもしないのは怪しまれるから“あ〜ん”とかやってるけど、めっちゃ嫌。うがいしまくり！』『お金、めちゃめちゃ使ってくれるからそこは我慢だよね』『いい男いないかなぁ？ そしたら買ってもらったやつ、ぜんぶ売る』とも……」