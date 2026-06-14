◇プロ野球セ・パ交流戦 西武1-0巨人（14日、ベルーナドーム）

巨人が西武に敗れこのカード1勝2敗となりました。

巨人先発の井上温大投手は初回2アウト満塁のピンチをセカンドゴロで切り抜けると、2回の1アウト3塁の場面では石井一成選手を三振、桑原将志選手も連続三振。4回1アウト2塁でも連続三振を奪い無失点で切り抜けました。

しかし5回、先頭の石井選手にフルカウントからの7球目、内角高めのツーシームをライトスタンドへ運ばれ1点の先制を許しました。

打線は西武先発のワイナンス投手に苦しむ中迎えた7回、ヒットとフォアボールで1アウト1塁2塁のチャンスを作ります。しかし岸田行倫選手はライトフライで2アウト。続く泉口友汰選手はフォアボールを選び満塁としますが、2番手のウィンゲンター投手を前に中山礼都選手は3球三振に倒れ得点が奪えませんでした。

8回には浦田俊輔選手がヒットで出塁しますがけん制でアウト。それでも松本剛選手がヒットを放ちますが後続が倒れ無得点となり、9回は3者凡退で敗れました。

これで交流戦の全日程が終了した巨人は10勝6敗2分け、最終戦は敗れたものの貯金を4個作りました。