「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

２番人気のメイショウタバルが名手・武豊の手綱に導かれ、２番手から鮮やかに抜け出して史上３頭目の連覇を達成した。２着は史上初の春古馬３冠を狙った１番人気クロワデュノール、３着には３番人気ダノンデサイルが入った。４着は思い切った逃げの手に出たコスモキュランダだった。メイショウタバルは、父ゴールドシップとの史上初の親子連覇達成となった。

先週の安田記念Ｖ（シックスペンス）に続く２週連続Ｇ１制覇を決めた武豊は「いや〜うれしいですね。本当にうれしいです」と喜びを噛みしめる。レース直前にゲリラ豪雨があったが、「嫌な気持ちではなかった。おそらく天国から松本会長がふらせてくれたのかなと思いました」と昨年天国に旅立った故・松本好雄会長に感謝の思いをささげた。強い雨で馬場は一気に良から重まで悪化したが、レース直後にはやんでいた。名手がそう感じたのもうなずける“奇跡”だった。

レースはコスモキュランダが逃げる想定外の展開でスタート。「競馬なので何が起こるか分からない。色々と柔軟に考えていこうと思っていました。２番手で馬が我慢して、いいリズムで走ってくれました」と冷静に運んだ。直線は前走の大阪杯で最後に差し切りを許したクロワデュノールと再び競り合う展開に。「きょうはやめてくれ！と言う気持ちで追っていました。昨年から乗せてもらっていますが、僕が乗ったなかでもきょうが一番強さと状態の良さを感じました。陣営に感謝ですね」とチーム一丸の勝利に胸を張った。

既に凱旋門賞にも登録しており、秋に向けて夢が膨らむ勝利。「これで胸を張ってフランスに行けると思います」と力強く宣言するとファンからは大歓声。自らが先週つくったＪＲＡ・Ｇ１最年長Ｖ記録を翌週に更新する形となり、「ようやくピークが来たみたいで、“遅咲き”でした」とウイットに富んだ返しで観客を沸かせていた。