渡辺満里奈、蛍光ピンクスカートから美脚スラリ「スタイル良すぎてびっくり」「着こなせるのさすがです」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの渡辺満里奈が6月13日、自身のInstagramを更新。蛍光ピンクの衣装ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】54歳元おニャン子「いつまでもスタイル抜群」ド派手スパンコール＆ピンクスカート姿
6月10日に東京・SGC ホール有明で行われた大滝詠一のトリビュート公演「A Tribute to EIICHI OHTAKI」に出演した渡辺は、「衣装のピンクのドレスは＠microwave＿officialでした」とつづり、ステージ衣装姿を投稿。黒いインナーをのぞかせたスパンコール付きのシルバーのトップスに、蛍光ピンクのチュールを重ねたティアードスカートを合わせた華やかなスタイリングを披露した。足元はシルバーのブーツに網タイツを合わせ、美しい脚がちらりとのぞいている。
この投稿には「スタイル良すぎてびっくり」「衣装めちゃくちゃ可愛い」「いつまでもスタイル抜群」「着こなせるのさすがです」「大人のピンクが素敵」「満里奈さん本当に変わらない」「脚が綺麗すぎる」「華やかなカラーが最高に似合う」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】54歳元おニャン子「いつまでもスタイル抜群」ド派手スパンコール＆ピンクスカート姿
◆渡辺満里奈、蛍光ピンクスカートから美脚ちらり
6月10日に東京・SGC ホール有明で行われた大滝詠一のトリビュート公演「A Tribute to EIICHI OHTAKI」に出演した渡辺は、「衣装のピンクのドレスは＠microwave＿officialでした」とつづり、ステージ衣装姿を投稿。黒いインナーをのぞかせたスパンコール付きのシルバーのトップスに、蛍光ピンクのチュールを重ねたティアードスカートを合わせた華やかなスタイリングを披露した。足元はシルバーのブーツに網タイツを合わせ、美しい脚がちらりとのぞいている。
◆渡辺満里奈の投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎてびっくり」「衣装めちゃくちゃ可愛い」「いつまでもスタイル抜群」「着こなせるのさすがです」「大人のピンクが素敵」「満里奈さん本当に変わらない」「脚が綺麗すぎる」「華やかなカラーが最高に似合う」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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