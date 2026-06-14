明石家さんま、長年共演した中村珠緒さんを追悼 あえて見舞いに行かなかった理由も明かす「放送が終わるたびに…」
【モデルプレス＝2026/06/14】明石家さんまが13日放送のMBSラジオ「MBSヤングタウン土曜日」（毎週土曜よる10時〜）に出演。6月9日に亡くなった女優の中村玉緒さんを追悼した。
【写真】中村玉緒さん、2022年に更新された最後のインスタ投稿
さんまは、この日の冒頭で「ちょっと暗い話になるかもしれませんけども」と前置きしつつ「玉緒さん、俺とは『さんまのからくりTV』で長く一緒にやらせて頂いて」と中村さんと長年バラエティー番組で共演してきたことに言及。続けて「今日もちょうどすごいのは『さんまのまんま』の打ち合わせを昼間してきたんですけど、実は玉緒さんをバラエティーに引っ張ろうとしてきたのが『さんまのまんま』なんですね」と明かした。
それまで中村さんは女優らしくお淑やかな受け答えをしていたそうだが、さんまのボケをきっかけに豪快に笑うキャラクターが開花したと回顧。その後、長きに渡る付き合いが始まったという。また、中村さんの夫で俳優の勝新太郎さんについて話が及ぶと「勝さん、玉緒さんのバラエティーは全部チェックしてはるんです」と語った。
さんまは「玉緒さん、かなり前から施設にいらっしゃったので、何年か前から覚悟はしていたんですけど、娘さんから（訃報の）連絡をいただいた時は心にポカンと穴が空いたような感じになって」と率直な思いを吐露。しかし、あえて施設に見舞いに行かなかった理由について「（中村さんが）『さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろか』が大好きなんですよ。放送が終わるたびに『次（の放送）いつですか？』って本当に（電話で）聞きはるんですよ。いつも着物を作ってはったんですよ。1年に1度着るのが楽しみ。だから、俺らが行ったら『夢かなえたろうか』の話になるんじゃないとか、俺に会ってもわからなかったらどうしようとか。弱っている玉緒さんを見るのも嫌やし」と明かし、最後は「お母さん、本当にありがとうございました。感謝しかありません」と感謝の言葉で締めくくった。
6月12日、所属事務所・長良プロダクションは「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名：奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため 享年86歳にて永眠いたしました。生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。なお、通夜は16日18時から、告別式は17日9時半から行われる。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
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【写真】中村玉緒さん、2022年に更新された最後のインスタ投稿
◆明石家さんま、中村玉緒さんを追悼
さんまは、この日の冒頭で「ちょっと暗い話になるかもしれませんけども」と前置きしつつ「玉緒さん、俺とは『さんまのからくりTV』で長く一緒にやらせて頂いて」と中村さんと長年バラエティー番組で共演してきたことに言及。続けて「今日もちょうどすごいのは『さんまのまんま』の打ち合わせを昼間してきたんですけど、実は玉緒さんをバラエティーに引っ張ろうとしてきたのが『さんまのまんま』なんですね」と明かした。
◆明石家さんま、中村玉緒さんの見舞いに行かなかった理由
さんまは「玉緒さん、かなり前から施設にいらっしゃったので、何年か前から覚悟はしていたんですけど、娘さんから（訃報の）連絡をいただいた時は心にポカンと穴が空いたような感じになって」と率直な思いを吐露。しかし、あえて施設に見舞いに行かなかった理由について「（中村さんが）『さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろか』が大好きなんですよ。放送が終わるたびに『次（の放送）いつですか？』って本当に（電話で）聞きはるんですよ。いつも着物を作ってはったんですよ。1年に1度着るのが楽しみ。だから、俺らが行ったら『夢かなえたろうか』の話になるんじゃないとか、俺に会ってもわからなかったらどうしようとか。弱っている玉緒さんを見るのも嫌やし」と明かし、最後は「お母さん、本当にありがとうございました。感謝しかありません」と感謝の言葉で締めくくった。
◆中村玉緒さん、死去
6月12日、所属事務所・長良プロダクションは「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名：奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため 享年86歳にて永眠いたしました。生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。なお、通夜は16日18時から、告別式は17日9時半から行われる。（modelpress編集部）
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