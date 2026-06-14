◇プロ野球 セ・パ交流戦 広島 3-0 楽天（14日、楽天モバイルパーク）

広島が楽天との3戦目に完封勝利。前日は森下暢仁投手が1人で投げきっての2年ぶりの完封勝利をあげており、2試合連続で投手陣が力投を見せました。

3戦目の先発マウンドにあがったのは、今季から先発起用となっている2年目右腕・岡本駿投手。援護すべく広島打線は初回から奮起し、大盛穂選手が先制ソロを放ちます。さらに2回にも四球とヒットで1アウト1、3塁の好機をつかみ、犠牲フライで1点を追加。序盤から岡本投手を援護します。

これに応えるように、岡本投手は3回まで無安打に抑える好投。さらに7回を投げきり、わずか2安打に抑えるピッチングを披露します。あとを受けたハーン投手、森浦大輔投手は、両者ともわずか1安打に抑える無失点リレー。広島が2試合連続の完封勝利としました。

楽天は初戦で先制を許すも、7回には2つの四球でつくった好機を生かし、村林一輝選手が逆転の2点タイムリー。この3連戦ではこの2点しか奪えず、交流戦順位も最下位に沈んでいます。