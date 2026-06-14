（◇第110回日本陸上競技選手権大会(12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム)

日本陸上競技選手権大会が6月12日から14日まで愛知・名古屋のパロマ瑞穂スタジアムで開催。大会2日目に行われた男子1500メートル決勝では、早稲田大学の本田桜二郎選手が、1年生ながら2位に食い込む健闘を見せました。

5月30日のMIDDLE DISTANCE CIRCUIT（MDC）でU20日本歴代2位となる3分37秒72の好記録をマークした本田選手は、好調をキープして日本選手権に臨んでいました。前日の予選では、自身の持つU20日本歴代2位の記録を更新する3分37秒53をマークし、組1着で決勝進出を決めていました。

そして、決勝でも積極的なレースを見せました。

レース序盤は一団のまま、入りの400メートルが64秒とスローな展開になると、本田選手はするするとポジションを上げペースアップ。「思ったよりスローペースだったので、このまま何もできずに終わるよりも、爪痕を残して終わろうと思って前に出ました」

600メートル過ぎに先頭に立ち、800メートルを2分2秒で通過しました。本田選手はその後も先頭を走りますが、「出るのが早かった」と振り返るように、1200メートルを過ぎて後退しました。

それでも、最後にもう一度見せ場を作ります。残り100メートルを3〜4番手で迎えましたが、ラストスパートで再び順位を上げて、3連覇を果たした飯澤千翔選手（住友電工/東海大学OB）に次いで2位でフィニッシュしました。

昨年の日本選手権では、本田選手が憧れの選手に名前を挙げるOBの山口智規選手（当時4年、現・SGホールディングス）が2位に入っており、早稲田大学勢としてはこの種目で2年連続の銀メダルとなりました。

「（MDCでも敗れた）飯澤さんにリベンジすることを考えていたので、それが達成できなかったという悔しさはありますけど、自分のレースはできたのですごく満足しています。1年目からこうしてメダルが獲れたことはすごく自信になります」思い切りが良いレースを見せた本田選手は、清々しい表情でこのように口にしていました。

本田選手はもともと5000メートルで日本選手権出場を目指していましたが、参加標準記録を突破できず、参加資格のあった1500メートルでの出場となりました。「"得意"と"好き"は違う」と話していた本田選手でしたが、得意のミドルで快走が続いています。まだ高校生だった今年3月には、ロード1マイルで日本記録（4分00秒16）を打ち立て、新年度を迎えてからは1500メートルで試合の度に自己記録を塗り替えてきました。今回のレース後には飯澤選手から「一緒に日本新を出そう。オリンピックを目指そう」と声をかけられたそうです。

本田選手は1500メートルから駅伝までマルチな活躍を誓っており、秋以降の活躍にも期待がかかります。「正直1500メートルはもうお腹いっぱいなんですけど、これから（U20）世界選手権や駅伝があるので、そこにしっかり繋げられるように、また明日から練習していきたいと思います」と、次なる目標に視線を向けていました。