［ケアラーの風景］支援者たち＜４＞

日常的にたんの吸引などの医療行為が必要な「医療的ケア児」らの介護に追われ、働きたくても働けない親たちがいる。

仙台市の社会福祉法人「あいの実」専務理事、久保潤一郎さん（５３）は２０２４年４月、そうした親たちを受け入れる飲食店「カフェ・ドゥ・チルミル」を市内に開店した。（山元麻由）

「カレーのいい香りがしてきたね」。５月上旬、「カフェ・ドゥ・チルミル」の店内で、そろいのエプロンを着けた女性スタッフ３人が話していた。皆、重い障害があったり、医療的ケアが必要だったりする子どもを持つ母親。子どもが学校や隣接する法人運営の福祉施設に通っている合間に働いている。

そのうちの一人の女性（３９）は３年前、看護師として働いていた。しかし、医療的ケア児の長女（８）の急な体調不良で仕事を休むことが度々あり、同僚にどう思われているかが気になって退職した。「今は皆同じ境遇で理解があるから働きやすい」と話す。

いずれも難病を患う長男（３０）と長女（２８）がいる別の女性は、約３０年ぶりの「職場復帰」をかなえた。「お客さんに感謝され、自分で収入を得られていることがうれしい」

社会とつながる

「医療的ケア児らを抱える家族は、日々気を張って子の命を守っている。自分中心になれる時間が必要だ」。カフェは、久保さんが施設で実際に見聞きしてきた状況への焦燥感から生まれた。「寝たきりの子どもから目が離せず、家に籠もりっきり」「夫は仕事、私は子どものケア。本当は働き続けたかった」「社会から断絶された気がする」――。そんなふうに本音を漏らす母親は少なくなかった。

１８年から定期的に茶話会を開くなどして、母親同士の交流を図っていたが、次第に就労や社会参加を実現させたいと考えるようになった。様々な方法を考えるうち、「多くの人が立ち寄って楽しめる場で、接客を通じて社会とのつながりも実感しやすい」と、カフェの運営を構想した。

新型コロナウイルス禍や資材高騰などの逆風もあったが、クラウドファンディングで不足する資金を補うなどして、２年前に開設にこぎつけた。運営体制は、技能や経歴に関係なく、安心して働けるように工夫。パート勤務を基本とし、急な欠勤に備えてサポートスタッフを待機させ、客が自らコーヒーやホットサンドを作り飲食を楽しむ「体験型」を掲げて業務の軽減、単純化を図った。現在は女性５人が交代で働いている。

相談の場にも

アウトドアチェアが並ぶ開放的なテラスが自慢のカフェには、近隣の住民はもちろん、県内外から医療的ケア児らを抱える家族が多く訪れる。スタッフに愚痴を言ったり、互いに悩みを語り合ったりすることはしばしばだ。

「医療的ケア児らの家族の存在を知ってもらう場、同じ境遇にある人が気後れすることなく相談できる場になっている」と、久保さん。スタッフの一人から「話を聞く立場になって、自分も人の役に立てるんだと思えた」との言葉を耳にした際は、「親ではなく、個人としていられる環境を作ることの大切さを痛感した」。

１８歳未満の医療的ケア児やその家族に対する支援は、２１年施行の医療的ケア児支援法で、国や自治体の責務と定められた。現在、超党派の議員連盟が１８歳以上の成人らも含めた改正法案の提出を目指している。そうした中、カフェは家族支援のロールモデルの一つとみられ、自治体や福祉関係者の視察も相次いでいる。

久保さんは「軌道に乗りつつあるが、ケアと仕事の両立という課題の解決はまだ道半ばだ。よりよい働き方を追求し、取り組みを広く波及させる役割を担っていきたい」と話している。