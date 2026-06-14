大臣が異例の呼びかけを行った。糖尿病の治療薬「マンジャロ」がダイエット目的で使用され、SNS等で無許可販売も相次いで確認されていることについて、上野賢一郎厚労相が6月5日の会見で初めて言及。「個人間での売買に対して注意喚起を強化し、法違反に対しては厳正に対処していきたい」と強調したのだ。

【実際の画像】無許可販売されていたマンジャロ

マンジャロは、アメリカの製薬会社が開発した糖尿病患者向けの治療薬。日本では2023年から販売が始まった。膵臓からのインスリンの分泌を促して血糖値の上昇を抑える効果があり、週に1回、ペン型専用機器で皮下注射する。



写真はイメージです ©︎beauty_box/イメージマート

投与すると食欲が抑制され、満腹感が持続するため体重が減少しやすく、若い女性を中心に痩せ薬としての使用が急速に拡大しているのだ。

副作用で体調不良が相次いでいる

「有名キャバクラ嬢やインフルエンサーが、悪びれることなく使用を公言。ただ、専門家からは安易な使用を問題視する声が度々あがっており、体調不良も次々報告されている」（社会部記者）

副作用は、吐き気や嘔吐、下痢などの症状だ。中には、「体に合わなかったのか倦怠感がすごかった。味覚も変わった感じがする」（都内の20代女性）という声もある。

クリニックのずさんな管理

違法な売買も横行し、警察当局が動き出している。6月2日には、無許可で販売や保管をしたとして、大阪府警が22〜35歳の男女3人を医薬品医療機器法違反容疑で書類送検した。3人は面識がなく、それぞれ警察のサイバーパトロールがきっかけで発覚。捜査関係者によると、「小遣い稼ぎのために売っていた」などと話しているという。

クリニックの杜撰な管理の問題もある。自由診療の美容クリニックで、簡単に入手可能なのだ。ネットで検索すると、「自宅で簡単にできる医療ダイエット」「手軽に痩せられる」などの謳い文句の広告で溢れている。

「わざわざ出向かなくても、オンライン診療が可能なところも多い。簡単な問診だけで処方してくれて、中には自宅に配送してくれるサービスまであるからすごく便利」（30代女性）

自由診療といえども、本来は体重などによって適正な量しか処方できないはずだが、必要以上に処方するクリニックも少なくない。医療関係者が明かす。

「正直、診療はあくまで形式的なもの。販売すればその分儲かるし、もっと欲しいと言われれば応じてしまう医師もいる。そうして処方されたものが、転売などの違法行為の温床になっているとみられる。夜職の女性に人気のため、スカウトがタダで渡すこともある」

先の厚労大臣の呼びかけは、マンジャロの目的外使用の問題に国がようやく重い腰を上げた形だ。利用者も、「簡単に痩せられる」という甘い言葉には、裏があることを認識すべきだろう。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月18日号）