◇交流戦 巨人0―1西武（2026年6月14日 ベルーナD）

巨人は西武に敗れて連勝を逃し、貯金が6に減った。巨人の零敗は今季8度目。

これで巨人は今季の交流戦全日程が終了。交流戦初戦となった5月26日のソフトバンク戦（東京D）から指揮を執った橋上秀樹監督代行（60）は10勝6敗2分けで勝率.625と勝ち越した。2カード目の日本ハム戦からオリックス戦、ロッテ戦、楽天戦と4カード連続で勝ち越すなど苦戦が続くセ・リーグの中で巨人が見せた孤軍奮闘だった。

一方で、2005年に始まった交流戦のシーズン最終試合はこれで6勝14敗1分け。2018年（2020年は新型コロナの影響で開催中止）からは1分けを挟んで7連敗となっている。

中8日で今季10度目のマウンドに上がった先発左腕・井上は0―0のまま迎えた5回、先頭の9番・石井に内角高めツーシームを右翼ポール際に運ばれる3号ソロを被弾。5回2/3で98球を投げ、6安打1失点と好投したが、打線の援護なく今季5敗目を喫した。

井上は前回登板した5日のロッテ戦（東京D）で9回2死からソトに2ランを被弾。プロ初完封こそ逃したもののプロ初完投でチーム最多タイの5勝目を挙げていた。交流戦が18試合制になった2015年以降、巨人投手が3勝以上すれば21、23年戸郷（3勝）に続いて2人目（3度目）となるところだったが、今季交流戦3戦3勝＆自身3連勝を逃した。

打線は相手先発右腕・ワイナンスに苦戦。0―1で迎えた7回に2死一、二塁となったところで相手マウンドが2番手右腕・ウィンゲンターにスイッチし、リチャードの代打・泉口がストレートの四球を選んで2死満塁としたが、中山が3球三振に倒れた。

▼井上 先制点を許したことが悔やまれます。