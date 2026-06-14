花創作家、シャンソン歌手として活動する志穂美悦子（70）が14日、都内でジャパンアクションクラブ（JAC、現:ジャパンアクションエンタープライズ）の同窓会にゲスト出演した。

ブラックのロングドレス姿で舞台に上がると、「今日は志穂美悦子から、変身した鬼無里まりとして皆さんに会えてとってもうれしいです」とあいさつ。

ピアノの生演奏に合わせて、フランスの歌手、エディット・ピアフさんの「愛の讃歌」など5曲を熱唱した。

序盤のMCでは「来年大手からCDデビューします」と報告。祝福の拍手に包まれると、「ここだけの話し、紅白目指すから。その時はみんなテレビで見てじゃなくて、応援に来てね」と呼びかけていた。

志穂美は、JACの試験に合格した16歳の時に、生まれ育った岡山県から上京。翌1973年に映画「ボディガード牙」で日本初のアクション女優としてデビューした。

主演映画「女必殺拳」などで、スタントを使わない本格的なアクションに挑戦。日本における女性アクションスターのパイオニアとして活躍し、85年に卒業していた。

終盤のMCでは、「ジャック（JAC）は私の青春でした。ジャックは私の誇りです」と声を震わせる場面もあった。

歯を食いしばり前を向くと、「同じ釜の飯を食った仲間たちと会えてとってもうれしいです。どんな時も心の中にジャックの魂を燃やして頑張っていきたい」と思いを込めていた。

アクションを教わった先生や、仲間ら約270人が見守る会場には、JACを設立した俳優の千葉真一さん（享年82）と、元妻で女優の野際陽子さん（享年81）の長女で女優の真瀬樹里（51）の姿もあった。