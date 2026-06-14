俳優の吉瀬美智子さんが6月12日、自身のインスタグラムを更新。上品な最新ショットを投稿しました。

【写真を見る】【 吉瀬美智子 】 上品な大人カジュアル 最新ショット公開 「今日も素敵な1日をお過ごしください」 癒やしメッセージにファン歓喜

投稿された写真には、淡い水色の背景の前で、床に座り、リラックスしたポーズをとる吉瀬さんが写っています。







袖口のレース刺繍が可愛らしい白いシャツに、紺と白のボーダー柄ベスト、紺のパンツ、そして黄色のパンプスという、大人カジュアルなコーディネートで、穏やかな表情と落ち着いた微笑みが印象的です。爽やかな淡い背景の前で撮影されており、シックな装いが美しく映える一枚となっています。

投稿には「今日も素敵な1日をお過ごしください みっちゃんより」と絵文字を交えて綴りました。







この投稿に、ファンからは「美智子さん素敵過ぎます」「このお写真で、既に素敵な一日となりました」「みっちゃんのその優しさに癒されます」「吉瀬さんの写真だけで素敵なスタートを切れました」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】