14日、世界三大レースの一つに数えられる「ル・マン24時間レース」の生中継に、ラウンドガールでモデルの羽瀬レイナ（26）がゲスト出演。番組内でド派手なレーシングスーツを着用し、その存在感に反響が寄せられた。

【映像】反響呼んだド派手なレーシングスーツ姿（全身あり）

羽瀬が着用したのは、スパルコの新世代レーシングスーツ「INIFINITY5.0」。昇華転写プリントを施し、再現不可能だったグラフィックデザインや写真など多彩な表現が可能となった最新モデルだ。

「福岡県出身 その美貌から『あの博多美人』と話題 現在はラウンドガールとしてもリングを彩る注目美人モデル」と紹介されてスタジオに登場した羽瀬。

「動きやすいな」意外な着心地にも言及

スーツの着心地について問われると、「これ意外としっかりしてる生地なのかなって思ったら、なんか柔らかくて、車の中でも動きやすく、ピタッとしたような素材になってます」と説明し、「動きやすいなっていう印象です」とその機能性に言及。さらに、ル・マンの中継に携わった感想を聞かれると、「やっぱり、かっこいいなってすごくずっと思って見てましたね」と語り、グランツーリスモも好きだという車好きの側面も明かした。

この姿を見た視聴者からは、「めっちゃ美人」「花柄」「すげー目立つな」「すごいの着てるな」「かっこいいよね」「なんとカラフルなレーシングスーツ」など多くの反響が寄せられていた。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）