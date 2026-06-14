◇MLB ドジャース7-1ホワイトソックス(日本時間14日、レート・フィールド)

ドジャースは山本由伸投手が9回途中1安打1失点の快投で7勝目。プライヤー投手コーチがノーヒットノーラン目前の投球を披露した山本投手を絶賛しました。

山本投手は8回2アウトからムーキー・ベッツ選手の失策により走者を出すまで、完全投球。9回は、あとアウト3つでノーヒットノーランでしたが、先頭打者にホームランを浴びて、快挙達成とはならず。それでも9回途中1安打1失点の快投でチームの勝利に貢献しました。

プライヤー投手コーチは、山本投手の好調の要因について、「去年のプレーオフでやっていたことを、そのまま続けている感じだね。あらゆる球種を正確に操れる。打者にさまざまな見え方をさせるし、タイミングもずらせる。外角も内角も違う球種で攻められる。打者の立場からすると、どの球種やコースに狙いを絞ればいいのか本当に難しいと思う。今日は何球か狙ったところを外した球もあったけど、ほとんどの球がゾーンの際どいところに行っていた。結果として弱い打球を打たせることができた。相手打線は手強く、ストライクゾーン内では積極的に振ってくるけど、ボール球を追うわけでもない。それは昨日の試合でも見て取れた。ヤマはとにかくストライクゾーン内で積極的に攻めるという意識で入ってたし、初球からそれを実践していた」と分析しました。

イニング間にはノートを真剣に見ている山本投手。これについては、「去年の8月からずっとやっていることと同じだよ。各イニングの先頭から3人をどう攻めるかを整理している。前回はどう攻め、今回はどう攻めるか。同じ攻め方をすることもあるし、変えることもある。試合展開によっても違う。一番大事なのはマウンドに上がる時に自信を持ち、自分の決断に確信を持てる状態にしてあげること。特にカウントの早い段階で投げる球について。改めて言いたいのは、相手も本当に良いチームだったということだ。この1か月の戦いぶりを見ても分かる様に相手に対して、まだ対戦経験の少ない打者もいる中で、あれだけスムーズに抑えていったのは本当に印象的だった」と語りました。

メジャー3年目でチームのエースとして際立つ存在感。「彼がマウンドに上がるたびに、何か特別なことをやる可能性はあると思っている。たしか6回だったと思うけど、あの短いイニングを終えて、球数的にも射程圏内に入っていると感じた。正直、彼の場合は1回を投げ終わった段階で“今日は何かやるかもしれない”と感じることもある。今夜もまた特別な夜だった。本当に見ていて楽しかった」と笑みを浮かべました。

一方、8回にベッツ選手の失策で初めて走者を背負いましたが、エースは後続をきっちり抑えます。ベンチでは、山本投手がベッツ選手と笑顔で言葉を交わす様子がありました。プライヤー投手コーチは、「これが野球さ。そういうことは起きる。由伸は守備陣にも助けられていた場面があった。野球はチームスポーツだから誰かがミスをしたら、みんなで支える。ダグアウトの雰囲気は特に変わらなかった。和やかなままだった。由伸は素晴らしい仕事をしてくれたよ」とチームの雰囲気のよさを語りました。