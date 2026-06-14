WBA世界バンタム級タイトルマッチ

ボクシングのWBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦が13日（日本時間14日）、米アリゾナ州グレンデールで行われた。前世界スーパーフライ級3団体統一王者の“バム”ことジェシー・ロドリゲスが、王者アントニオ・バルガス（ともに米国）に挑戦。6回TKO勝ちを収め、3階級制覇を達成した。試合後の会見では「イノウエと戦わずに引退できない」と改めてモンスターとの対戦を熱望した。

王者バルガスに挑戦したバム。2回終了間際にはバルガスの連打を浴び、3回も押し込まれるシーンが目立ち、顔面が赤らんだ。しかし5回、バムが左のカウンターを食らわせダウンを奪取。王者バルガスがキャンバスに倒れ、場内はどよめいた。6回にも左でダウンを奪い、TKO勝ち。バルガスは仰向けに倒れて動けなかった。

26歳のバムはこれで24戦全勝（17KO）。好戦的なサウスポーで、昨年11月には、井岡一翔が2度敗れたフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）を10回KOで粉砕した。

最も権威ある米専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）で、現在4位。1位に位置する世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）との対戦も噂されている。

試合後の会見の様子を米専門メディア「ファイトハブTV」公式Xが公開。バムは「俺はチームが俺の前に出してきた相手は誰だって倒せると感じている」と自信を覗かせた。「金はとても重要だが、レガシーも重要。イノウエとやらずに引退はできないと感じている。自分が引退する前に実現させなきゃいけない。もちろん彼を倒して金を稼いで、家族とそれを楽しみたい」と改めて対戦を熱望した。



（THE ANSWER編集部）