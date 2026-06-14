猫さんたちにお留守番をしてもらい、実家を訪れていたママさん。他の猫さんの匂いをつけて帰宅すると、待っていたのは可愛らしいお出迎え…ではなかったようで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「鬼の匂いチェックw」「たっちゃんもみちこちゃんもホント可愛い♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：実家で猫と触れ合って帰宅したママ→愛猫がお出迎えしてくれて、次の瞬間…想定外な『まるで捜査官のような行動』】

猫さんとの朝

YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』に投稿されたのは、サビ猫「たっちゃん」と妹分の黒猫「みちこ」ちゃんのとある1日のご様子。

いつも通りニャンズの朝のお世話をするママさんですが、この日はおばあちゃんの90歳のお誕生日を祝うために実家に行く予定なのだそう。ふたりから邪魔…見守られながら家事も済ませると、お留守番を任せて出掛けたといいます。

匂う、匂うぞ…！

実家の猫さんと交流もしつつお祝いも終え、お疲れ気味に帰宅したというママさん。ドアを少し開けるとたっちゃんが自ら前足でこじ開けてきたそうで、熱烈なお出迎えかと思いきや…。始まったのは、たっちゃん捜査官による厳しい匂いチェック！

ママさんはもちろん、お土産の手荷物検査まで行われたそう。みちこちゃんがチェックもそこそこに甘える一方、たっちゃんはママさんが家事をこなす合間にも数分間にわたってクンクン。無言でひたすら嗅ぎ続ける姿に、つい笑いを誘われてしまいます。

それぞれの可愛すぎるアピール

鬼捜査官っぷりを見せていたたっちゃんですが、パパさんが仕事から帰宅した時は態度が一変。「おかえりー！」とばかりに声を上げて甘え、ママさんが嫉妬してしまうほどだったとか。みちこちゃんも大人しいながらも、嬉しそうに甘えていたといいます。

その後も、積極的に擦り寄るたっちゃんと寝転がってお腹を見せるみちこちゃんとで、まるでアピール合戦に。誘っておいてたっちゃんは抱っこを、みちこちゃんはお腹のお触りがまさかのNGだったそうですが、そんなつれない所も含めてなんとも可愛いふたりなのでした。

投稿には「たっちゃん入国審査と手荷物検査きびしいですね～w」「かまってアピールどちらも選べない…かわいすぎ♡」「たっちゃんの人が変わったようなモーレツアピールが可愛くてたまりません」「みっちゃんのアピールサイコー♡」「旦那さん、羨ましいくらいモテモテですねー」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』では、たっちゃんとみちこちゃんとご夫婦の日常の様子が投稿されています。思わずクスッとしてしまうようなふたりの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。