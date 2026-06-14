【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表は、第１戦で強豪オランダと激突する。

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オランダはＷ杯の初戦で無類の強さを誇る。これまで１１度の出場で、１９３０年代の２度の出場を除くと、３度目の出場となった１９７４年大会以降、８勝１分けという好成績を収めている。

出場した直近３大会では、１０年南ア大会でデンマークに２―０。オウンゴールとＦＷカイトのゴールでの快勝だった。１４年ブラジル大会では、後世に語り継がれるＦＷファンペルシーの空飛ぶダイビングヘッド弾などで、スペインに５―１で完勝した。

前回大会の２２年カタール大会では、今大会もメンバー入りしているＦＷガクポが先制点を挙げ、セネガルに２―０で勝利した。

無敗の直近９大会中、失点はわずか３と堅守が光る。過去３度の準優勝を誇る強豪は、初戦の戦い方を心得ていると言えそうだ。

この日、前日会見に出席したオランダ代表のクーマン監督は、日本代表の“徹底分析”が進んでいることを明言。「日本の攻め方は積極的ですね。個人に言及はしませんが、フィジカルも強く、９０分戦い抜く気力があり、質もあります」と語った一方で「弱み、弱点とは言わないが」と前置きした上で「私たちが上回れる部分もあります」と不敵な笑みを浮かべながら語り、森保ジャパンのウィークポイントを把握していることを匂わせた。