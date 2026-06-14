◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

オリックス・椋木蓮投手（２６）が、大ブレイクへの道を歩んでいる。プロ５年目の今季は「８回の男」として定着し、ここまで２４試合で１セーブ、１８ホールドで防御率２・７４。独特の腕の角度から投げ込む常時１５０キロ超えの直球が武器の右腕には、岸田オリックスの一員として活躍しなければいけない理由があった。

東北福祉大から２１年ドラフト１位で入団。１年目の２２年、７月２０日の日本ハム戦で先発として９回２死までノーヒットノーラン投球を見せるなど、プロとして順調なスタートを切った。ところが、同年９月８日の西武戦で右肘に違和感を訴え、緊急降板。右肘内側側副じん帯再建術を受け、翌２３年は育成契約となった。

一般的に復帰まで１年以上かかるとされる手術。「野球はけがをしちゃうスポーツだから。真っすぐ、めげずにいこう！」と、毎日のように励ましてくれたのが、当時の岸田護投手コーチだった。後に１軍監督となる愛称「マモさん」は、椋木にとって大学の大先輩。一進一退のリハビリ生活で、その言葉にはお守りのような安心感があった。

スローイングを再開した後、ミットを片手に何度も「ブルペン捕手」を引き受けてくれたのも同コーチだった。投げる球に力強さが戻り、２４年に支配下登録に復帰。「本当にありがたみを感じた。そのおかげでリハビリを頑張れたと言ってもいいくらい、すごく大きな存在でした」。手術から３年以上が経過した今でも感謝は尽きない。

マモさんが「岸田監督」と肩書を変え、２年目。「今年こそは監督に貢献したい、という思いは人一倍に強い」。決意を胸に、いくらでも恩返しをする。（オリックス担当・南部 俊太）

◆南部 俊太（なんぶ・しゅんた） ２０２４年入社。２５年から現職。