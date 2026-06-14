◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）

巨人は、交流戦最終戦を黒星で終えた。最初のカードとなったソフトバンク戦（東京Ｄ）以来、５カードぶり負け越し。それでも、交流戦の結果は１０勝６敗２分とし、３年ぶりの勝ち越しが決まった。先発・井上温大投手は６回途中を９８球６安打１失点、８奪三振の粘投も、打線が援護できず今季８度目の完封負けとなった。

巨人の先発・井上は一球に泣いた。０―０の５回無死、先頭の石井にフルカウントからの７球目の内角へのツーシームを右翼ポール際へ運ばれ先制点を献上。４回まで３回以外は三塁に走者を進めたが無失点で切り抜けていた。粘りの投球を見せていただけに悔やしさが残った。

前回５日のロッテ戦（東京Ｄ）はプロ初の完投勝利。中８日と少し間隔を開け交流戦最終戦のマウンドを託された。「勝って終わるのが一番いい」。登板前日の言葉通り、勝利への執念をにじませていた。

初回２死から西武・長谷川に三塁線への初球セーフティーを仕掛けられ出塁を許す。古賀悠に右前打、カナリオに四球を与えいきなり満塁のピンチを迎えた。だが、最後は柘植を二ゴロに仕留め０で切り抜けた。２回１死では岸に右翼線への三塁打を浴びた。だが、石井を１５１キロの直球で見逃し三振、最後は桑原を１５２キロの剛球でズバッと見逃し三振に仕留めた。

０―０の４回は先頭のカナリオに四球、柘植が犠打を決め１死二塁。渡部から空振り三振を奪ったが、二塁走者・カナリオに三盗を許した。それでも最後は岸をフォークで空振り三振とした。

意地を見せる井上を何とか援護したいジャイアンツ打線。しかし、西武の先発・ワイナンスのツーシームとチェンジアップを主にした投球に翻弄された。

０―０の２回１死から３者連続三振と手が出ない。４回には交流戦打率３割超えの絶好調・松本が左前打で出塁。６試合ぶり先発スタメンに座った３番の丸が二ゴロ、ダルベックが空振り三振、大城が左飛に終わった。スコアボードには０が刻まれた。

先発の井上は１点ビハインドの６回の場面。先頭の古賀悠に右前打を許したが、カナリオを遊ゴロ併殺打に処理し２アウト。だが、柘植に左中間への二塁打を浴びたところで交代。２番手の船迫は渡部を遊飛に料理した。

流れを引き寄せたい巨人打線。１点を追う７回１死ダルベックの右前打、大城の四球で好機を作る。岸田が右飛で二塁走者・ダルベックは動けず２死。橋上監督代行が代打・泉口を告げたところで西武ベンチも動き投手交代。泉口は２番手・ウィンゲンターから四球を選び満塁。最高の好機で中山は３球三振に倒れた。

１点を追う８回１死で浦田が内野安打で出塁するも、痛恨の一塁けん制アウト。松本がマルチ安打となる左前打としたが、最後は丸が左飛となった。

巨人は好機を生かせず敗戦となったが、交流戦はセ・リーグ唯一の勝ち越しを決めた。自信を付け１９日から本拠地・東京Ｄで中日を迎え撃つ。