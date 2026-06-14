〈「ご飯といえばコーンフレーク」「誰もいない家でカップ麵を…」梅宮アンナが告白する、母・クラウディアとの“孤独な鍵っ子時代”〉から続く

モデル、タレントとして華やかなキャリアを築く一方で、恋愛や結婚、離婚、シングルマザーとしての子育て、そして乳がんとの闘いまで、その人生を包み隠さず語ってきた梅宮アンナ。なぜ彼女は、数々の苦難や世間の批判にさらされながらも、自分らしく生き続けることができたのか。そして、梅宮アンナがたどり着いた人生観とは何だったのか。

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梅宮アンナが自身の半生を赤裸々につづった著書『フルコース』（文藝春秋）から、母・クラウディアさんとのエピソードを抜粋してお届けする。



母・クラウディア氏と、幼少期の娘・百々果さん

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ママの生い立ち

ママは、なぜ私に冷たかったのか。無関心だったのか。

私なりに考えてみたことがある。

たぶん、ママは私のことが嫌いなわけではなく、子どもと向き合うことを避けていたんだと思う。というか、何をすればいいのかわからなかったはず。

そこにはママの生い立ちが関係している。

ママは1944年にロサンゼルスで生まれ、すぐに母親を亡くしている。父親の仕事は貨物船の船長で家を空けることが多かったので、ママの面倒が見られなかった。だからママと1歳上の兄をよその家に預けたらしい。ママが5歳になると、父親の仕事の関係で一家はフィリピンのマニラに移り住む。そこでも兄妹をよその家に預けた。2年後に船長の仕事を辞めた父親は、貿易会社に転職し、日本の横浜で働き始めた。そこで日本人女性と再婚。ようやくママと兄を呼び寄せて、一緒に暮らすようになった。

生い立ちは、ざっとこんな感じだ。

父親の再婚相手である継母は「日本コカ・コーラ」に勤めていたけど、とにかく厳しかったらしい。ガミガミ叱られることに耐え切れず、ママは家出したこともあったとか。ママのお兄さんも家出して、そのまま海軍に入っちゃったそうだから、よほど家に帰りたくなかったんだろう。

その継母とは、私も小学生のころに何度も会っている。

厳しくされたことはないけど、かといって優しくされた覚えもない。どことなく冷淡な雰囲気があるのが嫌で、中学に入ってからは会うこともなくなった。

正直、今、書いた以上のことは、ママから昔の話を聞いたことはない。

なんだか話したくなさそうな感じがして聞けなかった。

たぶんママは幼少期から両親の愛情を知らずに育ったんだと思う。だから、母親としてのあり方や、子どもへの接し方がわからなかったのだろう。

人間って、自分がもらってないものは、誰にもあげられない。愛情だってそうだ。

私に無関心だったのも、そんな理由じゃないか。

小学生だったので言葉にはできなかったけど、なんとなくママの気持ちは理解していた。

だから、別にママのことは恨んじゃいない。むしろちょっと可哀そうなくらいだ。

でも、友だちの家の“お母さん”とは明らかに違うわけで。普通の母子の関係を築けなかったのは、やっぱり寂しかった。

離婚の危機!?

世間では「おしどり夫婦」のイメージが強かったパパとママ。たしかに本当に仲は良かった。でも、すっごくケンカもしていた。

「離縁だ」「離婚しましょ」なんて言葉が飛び交うほど白熱することも。おかげで私は幼稚園児ながら世の中に「離婚」なるものがあることを知っていた。

幼かった私は「本当に離婚しちゃうのかな……」と本気で心配していたけど、たいてい10分もたてばケンカは収まり、また仲良く会話が始まるから不思議だ。

「アンナはどっちに付いて行く？」

なんて究極の決断を迫られたことだって何度もある。

私は必ずこう答えていた。

「どっちにも付いて行かない」

これは、今でも一番の正解だったと思う。だって、そう答えれば、パパもママも何も言えなくなるから。われながら賢い……いや、ケンカを止めるために気を遣っていただけかもしれない。

普段演じているヤクザさながらにパパが凄んで、ママが折れるなんてこともない。なんならパパが押され気味になることも多々あった。

でも、パパはママに向かって絶対に「出ていけ！」とは言わなかった。

「じゃあ、俺が出ていく！」

これがいつものセリフだ。昭和の男なら、普通逆だろう。

あるとき、聞いたことがある。

「ねえ、なんでパパは『出ていく』って言うの？」

「だって、ママが行くところないだろ」

パパはそういう人だった。最後までママに優しい。

ママはパパにとってかけがえのない存在だったんだと思う。

パパとママが結婚するまで

パパのとき（第3章）にも書いたけど、ふたりが出会ったのは銀座のクラブ「シルクロード」。パパの従兄弟が店長を務めていた。パパが、先輩俳優の菅原文太さんを誘って店に行き、夜のバイトでホステスをしていたママを見初めたんだとか。

「ヴィッキー」というあだ名で、お店の人気者だったママは、見た目が美しく、素直でおとなしい性格も魅力的だったらしい。

交際を始めて間もなく結婚も考えるようになるが、そう簡単にはいかない。

実はこのとき、パパはバツイチだった。30歳でクラブの女性と結婚し、たったの半年で離婚したのだ。これにおばあちゃんは激怒。

「辰夫、あんた『自分の嫁さんは自分で探す』って言うから任せてたのに、半年で別れるなんて！ 次の嫁さんは、私がいい人を見つけるからね」

パパは渋々従うしかなかった。だから、ママと付き合い始めたころは、おばあちゃんとおじいちゃんには黙っていたらしい。

そして3年がたったころ、おばあちゃんが見合いの話を持ってきた。

「いい人を見つけたから。この人にしなさい」

ここでパパははじめてママのことを打ち明けた。結婚するなら、ママしかいないということも。

おばあちゃんは猛烈に反対。

「そんな人、許しませんよ！ もし、それでも結婚すると言うなら、親子の縁を切りますから！」

おじいちゃんも同じ意見だった。

「俺も認められんぞ。見合いしろ」

困り果てたパパは、結果を正直にママに伝えたらしい。

それを聞いたママは目に涙を浮かべていたそうだ。

そして、こう答えた。

「死んでも別れたくない！『2号』でもなんでもいいから、あなたのそばに置いて。週に一度、いえ、月に一度でも会えればいいから」

今のママでは考えられないほど情熱的な言葉だ。

「2号」ってことは、「愛人」ってこと。私なんか「それでいいの？」って思っちゃうけど、パパにはこの一言が響いたらしい。「そこまで俺のことを……」なんて惚れ直して、なにがなんでもママと一緒になると固く誓ったとか。

パパが私にこの話をしたときには「しかし、『2号』なんて言葉をどこで覚えたんだよ」と笑っていたけど。

そして、両親に認められないまま、パパはママのアパートに転がり込み、やがてママは私を身籠ったというわけだ。

写真＝平松市聖／文藝春秋

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梅宮さんの著書『フルコース』では、母・クラウディアさんと父・辰夫さんの衝撃の馴れ初めや、娘・百々果さんとのローションを掛け合うほどの大喧嘩、10日で再婚した夫との関係など、赤裸々に書かれています。

〈「ママを所帯じみた女にしたくない」梅宮アンナ（53）が明かす、父・梅宮辰夫が料理も家事もすべて背負った“規格外の溺愛”〉へ続く

（平田 裕介）