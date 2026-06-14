「死んでも別れたくない！」猛反対のなか、梅宮辰夫が親子の縁を切ってまでクラウディアと結婚を決意した瞬間
〈「ご飯といえばコーンフレーク」「誰もいない家でカップ麵を…」梅宮アンナが告白する、母・クラウディアとの“孤独な鍵っ子時代”〉から続く
モデル、タレントとして華やかなキャリアを築く一方で、恋愛や結婚、離婚、シングルマザーとしての子育て、そして乳がんとの闘いまで、その人生を包み隠さず語ってきた梅宮アンナ。なぜ彼女は、数々の苦難や世間の批判にさらされながらも、自分らしく生き続けることができたのか。そして、梅宮アンナがたどり着いた人生観とは何だったのか。
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梅宮アンナが自身の半生を赤裸々につづった著書『フルコース』（文藝春秋）から、母・クラウディアさんとのエピソードを抜粋してお届けする。
母・クラウディア氏と、幼少期の娘・百々果さん
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ママの生い立ち
ママは、なぜ私に冷たかったのか。無関心だったのか。
私なりに考えてみたことがある。
たぶん、ママは私のことが嫌いなわけではなく、子どもと向き合うことを避けていたんだと思う。というか、何をすればいいのかわからなかったはず。
そこにはママの生い立ちが関係している。
ママは1944年にロサンゼルスで生まれ、すぐに母親を亡くしている。父親の仕事は貨物船の船長で家を空けることが多かったので、ママの面倒が見られなかった。だからママと1歳上の兄をよその家に預けたらしい。ママが5歳になると、父親の仕事の関係で一家はフィリピンのマニラに移り住む。そこでも兄妹をよその家に預けた。2年後に船長の仕事を辞めた父親は、貿易会社に転職し、日本の横浜で働き始めた。そこで日本人女性と再婚。ようやくママと兄を呼び寄せて、一緒に暮らすようになった。
生い立ちは、ざっとこんな感じだ。
父親の再婚相手である継母は「日本コカ・コーラ」に勤めていたけど、とにかく厳しかったらしい。ガミガミ叱られることに耐え切れず、ママは家出したこともあったとか。ママのお兄さんも家出して、そのまま海軍に入っちゃったそうだから、よほど家に帰りたくなかったんだろう。
その継母とは、私も小学生のころに何度も会っている。
厳しくされたことはないけど、かといって優しくされた覚えもない。どことなく冷淡な雰囲気があるのが嫌で、中学に入ってからは会うこともなくなった。
正直、今、書いた以上のことは、ママから昔の話を聞いたことはない。
なんだか話したくなさそうな感じがして聞けなかった。
たぶんママは幼少期から両親の愛情を知らずに育ったんだと思う。だから、母親としてのあり方や、子どもへの接し方がわからなかったのだろう。
人間って、自分がもらってないものは、誰にもあげられない。愛情だってそうだ。
私に無関心だったのも、そんな理由じゃないか。
小学生だったので言葉にはできなかったけど、なんとなくママの気持ちは理解していた。
だから、別にママのことは恨んじゃいない。むしろちょっと可哀そうなくらいだ。
でも、友だちの家の“お母さん”とは明らかに違うわけで。普通の母子の関係を築けなかったのは、やっぱり寂しかった。
離婚の危機!?
世間では「おしどり夫婦」のイメージが強かったパパとママ。たしかに本当に仲は良かった。でも、すっごくケンカもしていた。
「離縁だ」「離婚しましょ」なんて言葉が飛び交うほど白熱することも。おかげで私は幼稚園児ながら世の中に「離婚」なるものがあることを知っていた。
幼かった私は「本当に離婚しちゃうのかな……」と本気で心配していたけど、たいてい10分もたてばケンカは収まり、また仲良く会話が始まるから不思議だ。
「アンナはどっちに付いて行く？」
なんて究極の決断を迫られたことだって何度もある。
私は必ずこう答えていた。
「どっちにも付いて行かない」
これは、今でも一番の正解だったと思う。だって、そう答えれば、パパもママも何も言えなくなるから。われながら賢い……いや、ケンカを止めるために気を遣っていただけかもしれない。
普段演じているヤクザさながらにパパが凄んで、ママが折れるなんてこともない。なんならパパが押され気味になることも多々あった。
でも、パパはママに向かって絶対に「出ていけ！」とは言わなかった。
「じゃあ、俺が出ていく！」
これがいつものセリフだ。昭和の男なら、普通逆だろう。
あるとき、聞いたことがある。
「ねえ、なんでパパは『出ていく』って言うの？」
「だって、ママが行くところないだろ」
パパはそういう人だった。最後までママに優しい。
ママはパパにとってかけがえのない存在だったんだと思う。
パパとママが結婚するまで
パパのとき（第3章）にも書いたけど、ふたりが出会ったのは銀座のクラブ「シルクロード」。パパの従兄弟が店長を務めていた。パパが、先輩俳優の菅原文太さんを誘って店に行き、夜のバイトでホステスをしていたママを見初めたんだとか。
「ヴィッキー」というあだ名で、お店の人気者だったママは、見た目が美しく、素直でおとなしい性格も魅力的だったらしい。
交際を始めて間もなく結婚も考えるようになるが、そう簡単にはいかない。
実はこのとき、パパはバツイチだった。30歳でクラブの女性と結婚し、たったの半年で離婚したのだ。これにおばあちゃんは激怒。
「辰夫、あんた『自分の嫁さんは自分で探す』って言うから任せてたのに、半年で別れるなんて！ 次の嫁さんは、私がいい人を見つけるからね」
パパは渋々従うしかなかった。だから、ママと付き合い始めたころは、おばあちゃんとおじいちゃんには黙っていたらしい。
そして3年がたったころ、おばあちゃんが見合いの話を持ってきた。
「いい人を見つけたから。この人にしなさい」
ここでパパははじめてママのことを打ち明けた。結婚するなら、ママしかいないということも。
おばあちゃんは猛烈に反対。
「そんな人、許しませんよ！ もし、それでも結婚すると言うなら、親子の縁を切りますから！」
おじいちゃんも同じ意見だった。
「俺も認められんぞ。見合いしろ」
困り果てたパパは、結果を正直にママに伝えたらしい。
それを聞いたママは目に涙を浮かべていたそうだ。
そして、こう答えた。
「死んでも別れたくない！『2号』でもなんでもいいから、あなたのそばに置いて。週に一度、いえ、月に一度でも会えればいいから」
今のママでは考えられないほど情熱的な言葉だ。
「2号」ってことは、「愛人」ってこと。私なんか「それでいいの？」って思っちゃうけど、パパにはこの一言が響いたらしい。「そこまで俺のことを……」なんて惚れ直して、なにがなんでもママと一緒になると固く誓ったとか。
パパが私にこの話をしたときには「しかし、『2号』なんて言葉をどこで覚えたんだよ」と笑っていたけど。
そして、両親に認められないまま、パパはママのアパートに転がり込み、やがてママは私を身籠ったというわけだ。
写真＝平松市聖／文藝春秋
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梅宮さんの著書『フルコース』では、母・クラウディアさんと父・辰夫さんの衝撃の馴れ初めや、娘・百々果さんとのローションを掛け合うほどの大喧嘩、10日で再婚した夫との関係など、赤裸々に書かれています。
〈「ママを所帯じみた女にしたくない」梅宮アンナ（53）が明かす、父・梅宮辰夫が料理も家事もすべて背負った“規格外の溺愛”〉へ続く
（平田 裕介）